Rafael García Garrido: “Solicitaremos la prórroga del contrato de gestión de Las Ventas”

Un año con más luces que sombras con el reconomiento generalizado del trabajo hecho. La temporada 2019 en Las Ventas ha estado marcada por el notable nivel que han tenido las ferias de San Isidro y Otoño.

Un año que quiso analizar y repasar en El Albero Rafael García Garrido, director general de Plaza 1, la empresa gestora de la plaza de toros madrileña. El empresario recalcó que “San Isidro sigue siendo el buque insignia no solo de Madrid, si no de la temporada española. Y sigue gonzando de buena salud. Pese a la polémica inicial del bombo, los abonos no cayeron y subió el número de entradas vendidas respecto al año pasado”.

Una Feria de San Isidro 2019 que funciónó porque “respondió la materia prima, que es el toro. Sin toro nada funciona. Y este año ha sido extraordinario en el plano ganadero. Y además ha salido un elenco de torero emergentes muy imporante que se reinvidicaron. Eso nos plantea una temporada 2020 apasionante. Quizá una de las más ilusionantes en cuanto a confección de carteles”.

García Garrido también habló del aumento de espectadores que se experimentó en las novilladas nocturnas del verano, ya que “han sido las que más público en los últimos años han traído a la plaza pese al cambio de día. Se están consolidando año a año y a eso ha ayudado la aparición de novilleros como Tomás Rufo este año. Queremos hacer un verano más atractivo el próximo año”.

"A Nautalia le ha beneficiado esta vinculación con el mundo taurino"

La vinculacíón de su empresa, Nautalia, con el mundo del toro, y lejos de perjudicarles, les ha beneficiado. Y así lo reconoció su director general. “A Nautalia en estos últimos años nos va mejor que nunca.. no sé si será por culpa o no de los toros. Pero a nosotros nos ha beneficiado esta vinculación con el mundo taurino y queremos seguir apostando por este modelo”.

Rafael también abordó la finalización del proyecto Nautalia Management que iniciaron con el diestro valenciano Román. Un torero al que definió como “un diestro con mucha proyección, en un momento importante de su carrera y por ello he pensado que se merece alguien que le aporte más y le dedique más tiempo que yo. Mi objetivo número uno es empresarial, y eso choca con apoderar a un torero”.

Sobre su relación con Simón Casas, su otra mitad en la plaza de Las Ventas, relató que “conozco perfectamente a Simón. Es una relación empresarial normal, es una Unión Temporada de Empresas, ahora mismo estamos en Madrid y todo funciona perfectamente”

"La plaza de Las Ventas es una prioridad para la Comunidad de Madrid"

El empresario de Las Ventas entró en detalles sobre las futuras obras de reforma de Las Ventas y su trabajo conjunto a la Comunidad de Madrid. “Nos consta que está trabajando en ello”, comentó. “El nuevo equipo de Gobierno tiene mucho interés en que las cosas se hagan bien. La plaza de Las Ventas es una prioridad para ellos y nos lo han demostrado. Tenemos una relación muy buena con la Comunidad de Madrid. Aunque son ellos los que tienen que dar noticias sobre el proyecto”

Por ello, Rafael García Garrido confirmó en COPE que “al cien por cien vamos a solicitar la prórroga del contrato de gestión de Las Ventas cuando acabe la temporada 2020. Creo que nos la merecemos por nuestro trabajo. El tema de las obras, y que nosotros no hayamos podido explotar la plaza al cien por cien, lo conoce la Comunidad y es un hecho incontestable. Junto a ellos haremos lo mejor para la plaza de Las Ventas, pero también sin que perjudique a nuestra empresa”.

También adelantó que “estamos preparando alguna cosa que puede ser impactante de cara al San Isidro próximo. Puede ser un pequeño cambio y un pequeño o gran aliciente para seguir haciendo cosas diferentes en Las Ventas. Desde el pasado San Isidro estamos trabajnado en ello y podrán ser buenas para la Feria de San Isidro 2020”

García Garrido también confirmó en El Albero que “Nautalia quiere permanecer en el mundo del toro. Tenemos un proyecto muy trabajado con Víctor Zabala que los está lanzando para otras plazas. No sabemos si por una, tres o diecisiete. La mayoría salen a concurso y pujaremos por ellas. Nautalia quiere permancer en el mundo de los toros”.

Por último, el director general de Plaza 1 quiso despejar dudas y explicó que “Nautalia tiene el 51 por ciento del accionariado de la empresa gestora de la plaza de toros de Las Ventas y asume en cien por cien del riesgo de los avales que tenemos depositados por la plaza. La seguridad de la plaza de toros de Las Ventas está garantizada con Nautalia”.

En un plano más personal, Rafael Garrido contó que “cuando pasas de aficionado a profesional, se pierde la mística que rodea al mundo del toro. Pero para bien es un mundo con muchísimas posibilidades empresariales y con muchas cosas por hacer. Y eso te hace seguir trabajando en ello. Y Plaza 1, cuando acabe su trabajo en Las Ventas, quedará como una empresa a la que nadie podrá acusar de inmovilismo”.