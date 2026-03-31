Puertollano anuncia un cartel de figuras y una novillada para su feria taurina

Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Borja Jiménez protagonizarán el 3 de mayo la corrida de la feria taurina de Puertollano (Ciudad Real), dentro de un ciclo que el Ayuntamiento ha licitado por 90.750 euros tras activar el procedimiento negociado sin publicidad.

Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, la licitación incluye dos festejos taurinos con el objetivo de reforzar el atractivo de la feria de mayo y situar la plaza local como referencia en la provincia.

El programa contempla una novillada sin picadores el 2 de mayo, en la que participarán tres novilleros del certamen “Promesas de nuestra tierra”, con el fin de dar visibilidad a jóvenes valores del toreo.

En cuanto a la corrida del 3 de mayo, reunirá a tres de los principales nombres del escalafón actual, como son Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Borja Jiménez, en un cartel que busca atraer a aficionados de distintos puntos del país.

En el caso de Talavante, su presencia en Puertollano se producirá días antes de su participación en la feria de San Isidro de Madrid y en la plaza francesa de Nimes.

Las reses de ambos festejos procederán de ganaderías inscritas en la Unión de Criadores de Toros de Lidia u organismos equivalentes, con garantías sanitarias y cumplimiento de la normativa veterinaria y de transporte vigente, según ha apuntado el Ayuntamiento.