Presentada la V edición de tentaderos “Utrera, cuna del toro bravo”

El salón de actos de la Casa de la Cultura de Utrera acogió en el mediodía del pasado miércoles 4 de junio la presentación de cartel anunciador de V Certamen de Tentaderos “Utrera, cuna del toro bravo” que se celebrará en la plaza de toros de Utrera durante los días 14 y 15 de junio de 2025 a partir de las 21,00 horas. Festejos que tendrán carácter gratuito.

El certamen plantea sendas eliminatorias, a celebrar en horario nocturno, en las que concurrirán la Escuela Taurina “Curro Guillén” de Utrera y otras quince escuelas taurinas de Andalucía. Se dividirán en dos grupos de participación con reses de Herederos de Salvador Guardiola y Guadaíra respectivamente. Los cuatro destacados con mayor puntuación pasarán a la final prevista el 8 de septiembre para lidiar reses de la ganadería de Guadaíra.

El acto, presentado por el cronista taurino utrerano, Manolo Viera, contó con la presencia del delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Utrera, Ignacio José Aguilar Ferrera, el presidente de la escuela taurina de Utrera, Andrés Jiménez, los matadores de toros locales Alberto de la Peña y Luis Viches, y los alumnos acartelados de ET de San Fernando y Utrera, Isaac Garvín y Curro Sierra respectivamente, entre otros aficionados.

El presidente de la Asociación Cultural Taurina “Curro Guillén”, Andrés Jiménez, agradeció a todos los que han colaborado para conseguir este objetivo, y manifestó las dificultades que ha tenido la organización para la celebración de estos festejos “Hoy estamos defendiendo una verdad que nos atraviesa el alma. La tauromaquia no es una afición cualquiera. Es una forma de sentir, de vivir, de luchar, Aquí no hay modas, aquí hay tierra, sangre noble y tradición. Hay raíces, hay memoria y, sobre todo, orgullo. Por esto digo que la tauromaquia no es una minoría, somos muchos. Muchos más de los que gritan, porque nosotros no gritamos, trabajamos”. De esta forma. Jiménez, reivindicó el toreo en Utrera desde las bases para poner en valor la legitimidad de la Fiesta en la tierra del toro bravo.

Andrés Jiménez, anunció que por unanimidad de la Junta Directiva de la asociación los galardonados con la “Cuna del Toro Bravo” en esta edición serán los periodistas Enrique y Juan Ramón Romero que “desde sus respectivos medios luchan con la palabra y llevan la emoción del toro a todos los rincones. Dos hombres que han sido, y son, voz, ventana y dignidad de esta Fiesta”, concluyó. El galardón le será entregado en el prólogo del primer festejo.

Cerró el acto, el delegado de Presidencia, Ignacio Aguilar, dejando constancia del respaldo del Ayuntamiento a la fiesta de los toros y agradeciendo la gran labor y el enorme trabajo de la Asociación “Curro Guillen”, expresando “la participación del consistorio utrerano con la tauromaquia y, de modo especial, todo lo que implique la cultura del toro, que es raíz de nuestra tierra”.