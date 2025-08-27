Ponce y Conde se citan en Inca con novilleros mallorquines para transmitir la esencia del toreo

La Plaza de Toros de Inca fue escenario de un encuentro inédito en el que Enrique Ponce y Javier Conde se pusieron al frente de una jornada de convivencia y aprendizaje junto a un grupo de jóvenes mallorquines que sueñan con abrirse camino en el toreo. La cita, organizada a puerta cerrada por la empresa Balears Cambio de Tercio, permitió a los aspirantes vivir de cerca el oficio de dos figuras y recibir sus consejos en pleno ruedo.

Los novilleros Gabriel Perica, Rafel Arrom, Juan de Palma, Damián Aguiló y Pere Oliver participaron activamente en la lidia de vacas y novillos, mientras los maestros no dudaban en interrumpir las faenas para dar indicaciones sobre colocación, técnica y planteamiento de las suertes. El ambiente, más pedagógico que competitivo, ofreció a los novilleros la posibilidad de convivir y aprender directamente de toreros consagrados en una tierra donde la tauromaquia atraviesa un proceso de resurgir.

La empresa organizadora subraya que su propósito va más allá de los festejos mayores, con la intención de apoyar a las nuevas generaciones y revitalizar la afición en Baleares. Tras el éxito de las corridas celebradas este año en Inca, el próximo compromiso taurino en la isla será el 14 de septiembre en Muro, donde se conmemorarán los 30 años de alternativa de Javier Conde, en un cartel que completan Morante de la Puebla y Marco Pérez.

Además, continúan los trabajos de reforma en la plaza de toros de Muro, que incluirán la incorporación de albero procedente de la cantera de la Maestranza de Sevilla.