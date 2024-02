La plaza de Aracena programa un festejo mixto para celebrar el Día de Andalucía

Los rejoneadores Andrés Romero y Léa Vicens, y a pie los toreros David Fandila 'El Fandi' y David de Miranda conforman el cartel de la 'Corrida de Toros Mixta' que se celebrará el próximo miércoles 28 de Febrero -Día de Andalucía-, en la Plaza de Toros de Aracena (Huelva).

El cartel, organizado por la empresa Plaza de Toros La Merced, donde se lidiarán novillos-toros de la ganadería de José Luis Pereda, ha sido presentado por el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, el empresario, ganadero y apoderado, José Luis Pereda, y el rejoneador Andrés Romero.

Guerra ha señalado que desde el Ayuntamiento "apostamos por nuestra cultura y el mundo del toro lo es sin ninguna duda. Somos conscientes que esta corrida de toros será todo un referente, y traerá muchas cosas buenas a este municipio como será la repercusión en los medios de comunicación, las visitas turísticas o la potenciación de la hostelería y la restauración y todo ello genera riqueza y dinamismo económico en Aracena".

"Será una corrida de toros muy importante con figuras de máximo nivel y con representación de nuestra tierra. Esta corrida de toros mixta, a buen seguro va a salir bien, y de ella va a disfrutar toda la afición taurina, no sólo de Aracena, sino de la comarca y de las provincias vecinas", ha indicado.

José Luis Pereda, máximo responsable de la empresa organizadora Plaza de Toros La Merced, ha resaltado la colaboración del Ayuntamiento para la nueva gestión de la plaza.

"Nos llena de satisfacción e ilusión poder administrar este centenario coso. Hemos confeccionado un cartel de muchísimo interés y con grandes figuras tanto a caballo como a pie", ha dicho.

"Andrés Romero es un rejoneador de Huelva que lleva a gala la responsabilidad y el buen toreo a caballo, por su parte Léa Vicens ha liderado el escalafón varios años seguidos y tiene muchísimos partidarios aquí. David Fandila 'El Fandi', es una figura que domina todos los tercios y en especial el de banderillas, un torero que dota de espectáculo y alegría sus corridas. Y David de Miranda, es el máximo triunfador de Colombinas y la gran figura de Huelva, un torero que ha tenido una extraordinaria campaña 2023, y que está llamando a las partes altas del escalafón", ha aseverado.

Ha cerrado la presentación el rejoneador Andrés Romero, que ha asegurado que "me llena de ilusión estar presente en Aracena y compartir este bonito cartel con compañeros y también dotarlo de rivalidad".

"Torear con David de Miranda me produce una gran responsabilidad y siempre habrá competitividad sana. Cada uno va a defender su parcela. Además el hecho de torear el último astado en colleras con Léa Vicens también me llena de ilusión puesto que es algo que vamos a recuperar y que hace tiempo que no se ve", ha finalizado.