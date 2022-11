El parlamento asturiano rechaza posicionarse contra los festejos taurinos

El pleno de la Junta General del Principado ha rechazado este jueves una iniciativa conjunta de Podemos e IU que pedía que el parlamento asturiano se posicionase contra los espectáculos taurinos y su mantenimiento en la región al considerarlos "una cruel expresión de maltrato animal que no puede justificarse por sus discutibles valores artísticos y culturales".



La proposición no de ley sólo ha contado con el respaldo de los seis diputados de los grupos proponentes y en contra han votado los diecinueve diputados de PP, Ciudadanos, Foro, Vox y el Grupo Mixto mientras que el PSOE, grupo mayoritario en la Cámara, ha optado por la abstención.



La iniciativa reclamaba, además, al Ejecutivo asturiano que pidiese al Gobierno central la derogación de la ley que regula tauromaquia como patrimonio cultural, para permitir que Asturias pudiese legislar la prohibición de los espectáculos taurinos en todo su territorio.



Podemos e IU vieron rechazada ya el pasado mes una propuesta para impedir la presencia y participación de personas menores de 18 años a festejos taurinos en Asturias, donde la tauromaquia prácticamente ha desparecido, con un solo festejo en el último año después de que el Ayuntamiento de Gijón optara el año pasado por suprimir la Feria de Begoña, la de mayor tradición en el Principado.



A juicio de la socialista Lidia Fernández, una decisión como la de prohibir la tauromaquia no puede afrontarse "con el debate de una proposición no de ley", a la vez que ha cuestionado que Podemos e IU planteen un cambio normativa estatal en el parlamento asturiano en vez de hacerlo en el Congreso.



"Lo que no vale es que cuando no me gusta algo lo prohíbo a todo el mundo, estamos hablando de libertad", ha advertido la popular Gloria García tras recordar a los grupos proponentes que en la última fiesta del cordero en Ceuta y Melilla se sacrificaron diez mil animales y asistieron niños entre los que "los más afortunados" recibieron "la cabeza degollada" de las reses.



Para el diputado de Ciudadanos Sergio García, la iniciativa responde "a la cuota de los prohibicionistas" contra una actividad "que en Asturias no cala" mientras que el portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha rechazado que se den fondos públicos a unos espectáculos "que desaparecerán si la sociedad deja de acudir", pero ha advertido de que eso no justifica su prohibición.



De "obsesión encomiable" por hacer a la Cámara "perder el tiempo" ha calificado la actitud de Podemos e IU el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, que ha defendido una tradición "que crea riqueza" y cuyo intento de prohibición supone "atacar al mundo rural" y está generando además un incremento de la afición entre jóvenes "por su obsesión por prohibirles hacer lo que quieren".



La iniciativa rechazada, ha advertido el diputado del Grupo Mixto Armando Fernández Bartolomé, "no va de todos sino del ejercicio de la libertad" y ha emplazado a los defensores de la iniciativa a justificar "por qué aquí y ahora hay que perseguir la tauromaquia".