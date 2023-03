Palacios, Menés y Perera, en búsqueda de las semifinales de la Copa Chenel

Navas del Rey acoge la sexta y última corrida clasificatoria de la Copa Chenel. Mario Palacios, Daniel Menés y Manuel Perera se enfrentarán a los toros de Flor de Jara y Guerrero y Carpintero y buscarán ocupar los dos puestos disponibles en las semifinales, que tendrán lugar los días 15, 22 y 29 de abril.

La ganadería Flor de Jara vuelve a la Copa Chenel tras su paso en la edición de 2021 y el ganadero, Carlos Aragón Cancela, repasa una cita tan importante para la ganadería. Los toros que trae, él los define “en el tipo de la ganadería y tenemos mucha confianza en ellos”. Que vuelvan a confiar en una ganadería para una nueva edición, lo valora como “una oportunidad muy importante que te llamen para lidiar en estos certámenes que están cogiendo tanta relevancia”. La corrida da la posibilidad de ver dos encastes tan dispares y el propio ganadero comenta que “de cara al aficionado es atractivo y es una motivación para acudir a las plazas a ver este tipo de corridas”.

Por su parte, Carlos Carpintero, ganadero de Guerrero y Carpintero ha señalado que trae “tres toros muy distintos, de tres líneas y creo que van a ser también diferentes de comportamiento”. Un duelo de ganaderías con encastes tan dispares es un reclamo para el aficionado y “creo que es un desafío muy interesante” destaca el ganadero. La apuesta del ganadero es "el toro número 32, con 4 años recién cumplidos" y como consejo a los matadores señala “que son toros agradecidos si se les hacen bien las cosas y esperemos que puedan disfrutar”.

Mario Palacios abrirá la terna en Navas del Rey. El cacereño llega a la última clasificatoria con la máxima ilusión y agradecido a la Copa Chenel ya que “debido a la categoría que ha ido cogiendo edición tras edición, ahora mismo es uno de los mejores escaparates para poder salir de la situación en la que me encuentro”. Tras un tiempo en el banquillo, tuvo que buscar en Sudamérica los contratos que en España no encontraba y es en la Copa Chenel donde ha encontrado esa oportunidad porque, como reconoce, “si no la tienes no puedes ni siquiera fracasar”.

Daniel Menés llega a la Copa Chenel tras tomar la alternativa en 2021 en Madridejos y buscando una oportunidad para abrirse hueco en los carteles de esta temporada. Tiene puestas todas las esperanzas en esta Copa ya que “el toro es lo bonito que tiene, en 10 minutos puedes cambiar la moneda de tu vida y ojalá que este escaparate me lleve a conseguir mi sueño” como él mismo confiesa.

Manuel Perera desembarca en el certamen tras ser el triunfador del Circuito del Norte de 2021. Tras unos meses de reflexión “porque necesitaba encaminar mi vida hacia donde yo quería, ahora mismo estoy en ese camino y la Copa Chenel es una oportunidad muy buena para ello”. La temporada pasada tomó la alternativa, con un cartel de lujo, Morante de la Puebla y El Juli, en La Maestranza pero “me da mucha pena porque no lo disfruté tanto como debería. Ojalá pueda volver a esa plaza con el mismo cartel para poder resarcirme de esa situación”. Tiene mucha confianza puesta en esta tarde y el objetivo en esta Copa Chenel es “ganarla y ser feliz”. El toro le ha mantenido con fuerzas para afrontar los últimos reveses y daría su vida por él porque “merece la pena y soy feliz entregándosela”.

Por la mañana, se desencajonarán los toros de Flor de Jara y Guerrero y Carpintero en la plaza de toros de Navas del Rey, con entrada gratuita.