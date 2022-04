Paco Ureña entra en los carteles de la Feria de Abril de Sevilla

Paco Ureña, una de las grandes ausencias de la Feria de Abril de Sevilla, toreará finalmente en la Real Maestranza de Sevilla.

La empresa Pagés ha decidido que el torero lorquino sustituya a Emilio de Justo, que no podrá comparecer en el coso de El Baratillo por la grave lesión cervical sufrida este Domingo de Ramos en Las Ventas.

Concremente, Ureña entra en el cartel del jueves 5 de mayo junto a Diego Urdiales y Cayetano Rivera para dar cuenta de un encierro de los Hermanos García Jiménez.

Sobre su ausencia inicial en los carteles, el empresario Ramón Valencia explicó en El Albero de COPE.es que durante las confección de las combinaciones no hubo "punto de divorcio con Paco Ureña porque después de la negociaciones, con Morante seis tardes, otros toreros tres... no podía ubicar a Paco Ureña en un sitio que creo que le debía ofrecer. Al final no tenía ese sitio". Una ausencia, que finalmente, por la vía de la sustitución, se ha podido restañar.

Aún queda por buscar un sustituto para el primero de los dos cartel donde estaba anunciado Emilio de Justo en la Feria de Abril. Se trata de la corrida de toros de Victorino Martín en un cartel que completan Antonio Ferrera y Miguel Ángel Perera el sábado 30 de abril.