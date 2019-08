Pablo Aguado: "El triunfo en Sevilla servirá para coger fuerzas cuando haya tardes peores"

Este jueves se ha presentado en el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, la corrida Picassiana que se celebrará el próximo 19 de agosto con un toros de Garcigrande para El Juli, Manzanares y Pablo Aguado. Este último ha acudido a la presentación ante la prensa y los aficionados, donde ha destacado que “Málaga es una ciudad con la que tengo mucha conexión, mi familia materna es de Málaga y tengo mucha ilusión y es un privilegio para mí estar en este homenaje de la ciudad a Picasso”.

Aguado ha tenido palabras para sus años de desarrollo como torero hasta llegar a estos días: “Es muy duro llegar, hay muchas tardes de sinsabores, en las que no ves nada, esas circunstancias son las que te hacen madurar. El entrenamiento diario, el estar rodeado de gente que te anima, etc. hace que cuando llega un momento así se disfrute más”. El torero sevillano también ha tenido palabras para su triunfo en Sevilla: “Uno no es consciente del todo, con la adrenalina de la tarde, con un par de semanas de grandísima presión, uno se hace consciente con el tiempo, pero poco a poco. El triunfo en Sevilla servirá para mirar atrás cuando haya tardes peores, servirá para coger fuerzas”.

Igualmente, Aguado, en el coloquio dirigido por José Enrique Moreno, responsable de comunicación de La Malagueta, ha querido señalar que “La Malagueta es una plaza de máximo nivel y es una responsabilidad inmensa. Uno tiene que ser consecuente con la realidad, tengo que dar muchas gracias por todo lo que estoy pasando, pero insisto en la gran responsabilidad que conlleva”. Por último, ha dedicado unas palabras al futuro de la Fiesta: “Estábamos en un momento bajo que ya hemos pasado, creo que le queda mucho tiempo, sobre todo cuando vas a una plaza y ves gente joven, o ves la Feria de San Isidro, 30 días de toros seguidos... Se me hace muy difícil pensar que la Fiesta pueda desaparecer con esa realidad”.

El empresario de La Malagueta, José Carlos Escribano, ha agradecido al centenar de aficionados que ha acudido al Palacio de la Aduana en la calurosa mañana por su asistencia. “La Picassiana es un ejemplo de cómo la cultura está imbricada en la tauromaquia. Cuanto más se implique a la fiesta en la sociedad, más se implicará la sociedad en la fiesta”, según Escribano, quien por igualmente ha señalado que “cada vez es más fácil hacer el cartel de la Picassiana, porque es un referente del mundo taurino y los profesionales quieren estar aquí”. Por último ha agradecido a Loren por su disposición para realizar la escenografía y a Pablo Aguado, de quien ha destacado su calidad humana y su cercanía.

Por parte de la Junta de Andalucía, la delegada de Cultura y Fomento de la Junta de Andalucía, Carmen Casero, ha señalado que “esta corrida Picassiana es única en el mundo y desde la Junta de Andalucía hemos querido ser anfitriones de esta presentación, de este modo ponemos en valor ambos mundos: el arte y la tauromaquia”. Además, ha felicitado a Toros del Mediterráneo y a Minotauro Joven por las iniciativas que entre ambas entidades se están realizando en pro de la promoción de la fiesta entre los jóvenes.

El diputado de asuntos taurinos de la Diputación Provincial, Víctor González, ha querido poner el foco en la figura de Pablo Aguado: “Estás en un momento único y queremos disfrutar de ti en la Picassiana”. Además, ha querido agradecer a la Junta de Andalucía su disposición para realizar este acto de presentación en “este Museo de Málaga, que es un escenario inigualable”.

Por último, Loren Pallatier, responsable de la escenografía de la corrida Picassiana, ha querido dejar algunos detalles sobre la decoración. El pintor francés realiza por séptimo año la ambientación efímera del coso de La Malagueta. “La Picassiana de este año tiene, como siempre, mucho trabajo; ni más ni menos que 300 tablas, 40 medallones y una sorpresa que no quiero desvelar”, según Pallatier, que este año ha contado con el torero malagueño Saúl Jiménez Fortes.