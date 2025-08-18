Oreja para la gran firmeza de Fortes en Malaga

María M.Alba

Fortes, que volvía a 'su' Malagueta, se las vio en primer lugar con un toro muy parado ya de salida, con el que el malagueño lo intentó de todas las formas posibles pero sin lograr lucimiento ante un animal totalmente desfondado en el último tercio.

Con el quinto, al menos, pudo exhibir Fortes su excelso capote, con verónicas templadas y de mano baja, meciendo de maravilla el percal y rematando con una media de mucho gusto.

También brilló Aguado en su turno de quites con tres lances a cámara lenta y en la nueva réplica de Fortes, también por verónicas, el animal, que se metía por el izquierdo, se lo llevó por delante, quedando todo en un susto.

Por el derecho inició faena de muleta el malagueño, que tuvo que hacer un esfuerzo con un animal que se lo pensaba muy mucho antes de embestir y con el que tuvo que ponerse muy de verdad, aguantando parones y exponiendo una barbaridad. La gente estaba entre el "ay” y el “olé”.

Pero Fortes no se amilanó, se puso delante como si fuera bueno y, a base de firmeza, logró también naturales de trazo largo y profundo, de una belleza exquisita. Faena de mucha rotundidad rematada con una gran estocada que le permitió la única oreja del festejo.

El recibo capotero de Urdiales, que sustituyó a Morante, a su primero ya valió por sí solo su presencia en Málaga. Verónicas bellísimas, sobre todo una por el derecho, descomunal. También fue muy bueno el quite de igual guisa.

El riojano inició faena por bajo, saliéndose al centro del ruedo, con una trincherilla de cartel. Por el derecho salía con la cara alta al final del muletazo el animal, pero Diego, ante esta condición, fue bajándole la mano y consiguiendo los primeros olés.

Sobre el pitón izquierdo llegaron naturales largos, profundos y de mano baja. El de Torrealta era muy incierto, igual te daba una embestida buena que te soltaba la cara. pero Urdiales estuvo muy firme. Después de una gran estocada llegó con la polémica, el público pidió la oreja y el presidente no la concedió.

El cuarto, muy soso y parado, fue muy protestado por el público por la evidente falta de fuerzas que condicionó toda la labor del de Arnedo, que quiso pero no pudo ante tan deslucido animal.

Aguado lidió en tercer lugar otro toro muy parado de salida que no le permitió estirarse con el capote, En la muleta anduvo tesonero el sevillano para robarle muletazos sueltos por ambos pitones en una faena abrochada con preciosos naturales a pies juntos.

El sexto tampoco se prestó y todo se quedó en un inicio de labor de Aguado apoyado a las tablas, pues lo demás lo condicionó un toro de lo más desabrido.