Olivenza mantiene un año más su apuesta por las figuras para celebrar su 35 aniversario

La empresa Fusión Internacional por la Tauromaquia ha presentado los carteles para el 35 aniversario de la Feria Taurina de Olivenza. El ciclo, que se celebrará del 6 al 8 de marzo, se compone de cuatro festejos: una novillada con picadores y tres corridas de toros, consolidándose como uno de los grandes referentes en el inicio de la temporada taurina española.

Carteles de máxima expectación

El serial arrancará el viernes 6 de marzo con una novillada que refleja la apuesta de la feria por la juventud. Se lidiarán novillos de Talavante para los jóvenes Tomás Bastos, Olga Casado y David Gutiérrez, alumno de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz que debuta con picadores en esta cita.

La jornada del sábado 7 de marzo contará con una corrida de toros de El Puerto de San Lorenzo. El cartel lo componen tres reconocidas figuras del escalafón: José María Manzanares, Daniel Luque y Juan Ortega, una de las combinaciones más atractivas del ciclo.

El domingo 8 de marzo ofrecerá una doble jornada taurina. La matinal contará con un encierro de Domingo Hernández y La Ventana del Puerto para una terna de gran interés: Borja Jiménez, uno de los grandes triunfadores de las últimas temporadas; el onubense David de Miranda; y el joven Marco Pérez, que sigue consolidando su carrera en plazas de máxima responsabilidad.

El broche de oro a la feria lo pondrá la corrida del domingo por la tarde, considerado el gran cartel del ciclo. En ella se anuncian Alejandro Talavante, que celebra su 20 aniversario de alternativa; Emilio de Justo y Roca Rey. Se enfrentarán a un encierro de la ganadería de Victoriano del Río.

Olivenza, epicentro del inicio taurino

Con estas combinaciones, Olivenza vuelve a situarse como una plaza clave del calendario taurino, siendo la primera gran feria que congrega a los toreros más destacados de la actualidad. El ciclo se mantiene fiel a una trayectoria marcada por el equilibrio entre tradición, figuras consagradas y apoyo a los nuevos valores del toreo.

feria de olivenza 2026

Viernes, 6 de marzo .- Novillos de Talavante para Tomás Bastos, Olga Casado y David Gutiérrez, que debuta con picadores.

Sábado 7 de marzo .- Toros de Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Daniel Luque y Juan Ortega.

Domingo 8 de marzo .- Matinal. Toros de Domingo Hernández y La Ventana del Puerto para Borja Jiménez, David de Miranda y Marco Pérez.