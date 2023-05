Núñez, Chicharro y De la Calzada, en la segunda semifinal del Circuito de Madrid

Este sábado continúan las semifinales en el Circuito de Madrid en Miraflores de la Sierra. En esta ocasión, el sorteo decidió juntar en un mismo cartel a Rubén Núñez de la Escuela Taurina CITAR, al triunfador de Castilla y León 2022, Jesús de la Calzada y al de la Escuela Taurina de Colmenar Viejo, Alejandro Chicharro para lidiar los astados de Aurelio Hernando y El Álamo.

Tras su paso a semifinales como "mejor segundo", Rubén Núñez se siente más seguro: "Me he sentido más confiado en mí mismo, siempre he pecado de no tener la suficiente confianza en mí. Mejoré en mi personalidad y en mi talón de Aquiles que es la espada, por lo menos ahora estoy en buena vereda, aunque hay que seguir corrigiendo más cosas".

Jesús de la Calzada llegaba al Circuito de Madrid ocupando la plaza de intercambio por ser el triunfador de Castilla y León el año pasado. El salmantino siente que la gente de Madrid le ha arropado: “Al final no se valora de dónde vengas, sino lo que realizas en la plaza”.

La actuación en Navas del Rey de Alejandro Chicharro, su debut con picadores le daba el pase de oro a semifinales y le colocaba líder de la clasificación: “Fueron unas sensaciones muy bonitas. Estoy muy ilusionado, pero no satisfecho, porque quiero más y no quiero bajar del primer puesto”.

La ganadera de El Álamo, Nuria Bargueño, comenta que han hecho una apuesta muy fuerte: "Llevamos tres novillos de tres sementales diferentes y muy parejos. Esperamos que embistan y den buen juego para que ayuden a los novilleros a expresar su concepto de la tauromaquia"

Por su parte, Aurelio Hernando describía que los novillos que van a llevar "son de buenas hechuras y esperamos es que embistan, que los novilleros les corten las orejas y salgan triunfando".

Además de la novillada, Miraflores de la Sierra ha preparado una mañana de actividades en torno a la plaza de toros. Así, a las 11h tendrá lugar una demostración de toreo de salón con los novilleros semifinalistas y 13h habrá una bueyada infantil.