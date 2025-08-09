Muro recupera los toros ocho años después con un cartel de arte y juventud

Ocho años después de su último festejo, la plaza de toros de Muro volverá a abrir sus puertas el próximo 14 de septiembre. La cita servirá para conmemorar, además, el 30º aniversario de alternativa de Javier Conde, que compartirá cartel con Morante de la Puebla y Marco Pérez, en un festejo que aún noticia ganadería anunciada y en el que reunirá a tres generaciones de toreros de estilos muy distintos.

La gestión del coso ha sido adjudicada a la empresa Baleares Cambio de Tercio, que afronta esta nueva etapa con el objetivo de consolidar en las Islas Baleares una tauromaquia de calidad, basada en el rigor organizativo, el respeto al toro bravo y la recuperación de las suertes clásicas.

La experiencia reciente de la empresa en la plaza de Inca respalda esta apuesta. En abril logró un lleno absoluto con el cartel de “No hay billetes”, y el pasado 3 de agosto la Corrida Concurso se saldó con tres rabos cortados, un toro de Fuente Ymbro indultado y una tarde considerada ya histórica por la afición balear.

Con este regreso, Muro recupera su tradición taurina y se incorpora a un calendario que busca reforzar la presencia del toreo en el archipiélago, con propuestas que conjugan proyección cultural, tradición y atractivo artístico.