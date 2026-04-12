Morante y Roca Rey marcan el paso en un Corpus de Granada sin sitio para los jóvenes

La empresa Funtausa ha presentado este domingo en la Monumental de Frascuelo los carteles de la Feria del Corpus 2026 de Granada, un ciclo que vuelve a apoyarse en los nombres más consolidados del escalafón y en el tirón de las figuras para sostener el pulso de la plaza.

El abono granadino, uno de los más señalados del calendario andaluz, presenta como principales reclamos las presencias de Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey, dos pilares indiscutibles del momento actual y capaces por sí solos de movilizar taquilla y atención mediática. Junto a ellos, nombres habituales del circuito como Manzanares, Perera, Luque o Castella vuelven a ocupar el eje de un serial que, sin embargo, deja una lectura menos complaciente.

Porque más allá del brillo de las figuras, la feria vuelve a evidenciar una tendencia cada vez más acusada: la ausencia de oportunidades para los jóvenes toreros que vienen empujando con fuerza en los últimos meses. Destacar, eso sí, la apuesta de Diego Ventura de lidiar en el festejo de rejones astados de los hierros de Miura, Los Espartales y Pallarés.

El resultado es un abono reconocible, de corte clásico, que apuesta por lo seguro y por combinaciones ya vistas, en detrimento de la renovación y el riesgo. Un Corpus que garantiza interés en taquilla, pero que deja en el aire la necesaria evolución del escalafón.

FERIA DEL CORPUS 2026

Miércoles 3 de junio .- Novillos de Hermanas Angoso Clavijo para Carlos Tirado, Julio Norte e Iván Rejas.

Jueves 4 de junio .- Toros de Domingo Hernández para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque.

Viernes 5 de junio .- Toros de Núñez del Cuvillo para José María Manzanares, Juan Ortega y Roca Rey.

Sábado 6 de junio .- Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, El Fandi y Pablo Aguado.