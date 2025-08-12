Morante de la Puebla lidera los carteles de la feria taurina de Navalcarnero

La plaza de toros Félix Colomo de Navalcarnero vivirá del 9 al 13 de septiembre una intensa programación taurina que combina figuras consagradas, toreros emergentes y festejos populares. El gran aliciente llegará el martes 9 con la presencia de Morante de la Puebla, que encabezará un desafío ganadero con Borja Jiménez y Jarocho, lidiando toros de seis hierros distintos.

El miércoles 10 será el turno de Fortes, Esaú Fernández y Víctor Hernández, que se medirán a un encierro de Manuel Assunçao Coimbra. El ciclo incluye también una novillada con picadores el viernes 12, con Julio Méndez, Álvaro Serrano y Félix San Román frente a utreros de El Risco.

La feria se cerrará el sábado 13 con un concurso de recortes ante novillos-toros de El Estoque, que reunirá a algunos de los mejores especialistas del momento. Además, el programa se completa con encierros matinales, una bueyada infantil y encierros vespertinos.

Los carteles de Navalcarnero serán los siguiente:

Martes 9 de septiembre. - Toros de David Ribeiro Telles, Domingo Hernández, Vellosino, Daniel Ruiz, Castillejo de Huebra y Monte La Ermita para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Jarocho.

Miércoles 10 de septiembre .- Toros de Manuel Assunçao Coimbra para Fortes, Esaú Fernández y Víctor Hernández.

Viernes 12 de septiembre .- Novillos de El Risco para Julio Méndez, Álvaro Serrano y Félix San Román.