Morante de la Puebla, herido "muy grave" en Sevilla por una cornada de 10 centímentros que le ha perforado el recto

El diestro José Antonio Morante de la Puebla está siendo intervenido en la enfermería de la plaza de toros de La Maestranza de una cornada en el recto, que le ha propinado el cuarto astado de la corrida que se celebra este lunes en Sevilla, décimo festejo de la Feria de Abril.

El diestro sevillano ha sido cogido cuando trataba de fijar con el capote al animal, de la ganadería de Hermanos García Jiménez, que se le ha venido al pecho, arrollándole y, en el intento de huida, le ha herido aparentemente en el glúteo izquierdo, en una cornada de la que se desconoce la extensión ni las posibles trayectorias. No obstante, miembros de la cuadrilla de Morante aseguran a EFE que el torero no ha sangrado mucho.

Morante ha quedado bocabajo sobre el albero, echándose mano a la zona donde presumiblemente lleva la cornada, con claros gestos de dolor, hasta que las cuadrillas han acudido en su auxilio para llevarlo rápidamente a la enfermería de la plaza, donde está siendo atendido.