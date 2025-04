El mensaje que El Cordobés y Roca Rey lanzan a la juventud taurina: “El toreo es una misión y el mundo depende de nosotros”

La Carlota vivió este viernes 4 de abril una velada que ya es historia para el mundo del toreo. Andrés Roca Rey, figura indiscutible de la tauromaquia actual, sorprendió a todos los asistentes a la gala del décimo aniversario del Bolsín Taurino de La Carlota llevando consigo a una auténtica leyenda: el maestro Manuel Benítez “El Cordobés”. El gesto, cargado de simbolismo y emoción, desató una ovación cerrada entre el centenar de jóvenes reunidos en los Jardines Taurinos del Hotel El Pilar.

Ambos diestros compartieron una comida en Córdoba antes de llegar al evento, donde Roca Rey era el invitado principal. Un acto que se tornó inolvidable con la aparición sorpresa del mito cordobés. La presencia de dos generaciones de maestros —el pasado glorioso y el presente vibrante del toreo— emocionó profundamente a los asistentes.

Con su inconfundible sentido del humor, “El Cordobés” bromeó sobre un hipotético mano a mano con Roca Rey, arrancando risas y aplausos. Alabó la labor del Bolsín Taurino y compartió su compromiso con la juventud, recordando que también dirige una fundación dedicada a apoyar a los toreros del futuro.

Uno de los momentos más íntimos fue cuando Andrés Roca Rey repasó su trayectoria, habló del esfuerzo, las dudas, la búsqueda personal y los gestos de generosidad que marcaron su camino. “Castella y Talavante me regalaron trajes de luces cuando no tenía recursos. Eso no lo olvidaré nunca”, confesó.

Consciente de su papel como referente, Roca Rey subrayó el cambio de enfoque en su carrera: “Antes creía en la cantidad si tenía sentido; ahora creo en la calidad. Quiero dar lo mejor de mí y estar tranquilo con los resultados”. También reivindicó la importancia de la autenticidad emocional en el toreo: “Prefiero no saber de toros antes que perder la capacidad de emocionarme”.

En un mensaje final dirigido a los jóvenes, el torero lanzó una invitación que caló hondo entre los asistentes: “El toreo es una misión y el mundo depende de nosotros. Invito a todos a ser rebeldes”.

La gala también dio espacio al talento emergente, con la intervención de la novillera Olga Casado y los finalistas del certamen —Julio Romero, Manuel Quintana y Cristian Restrepo— que torearán este sábado ante más de 1.500 jóvenes. Roca Rey, entre risas, recordó: “La primera vez que toreé con Olga nos dio un repaso a todos”. Anunció, además, que volverán a compartir cartel el 18 de octubre en la I Corrida de la Juventud en Illescas.

La noche concluyó con la presentación de una exposición conmemorativa y un cóctel, pero lo que quedará en la memoria será la imagen imborrable de Roca Rey presentando a El Cordobés a las nuevas generaciones: un gesto que une pasado y futuro en una sola estampa de torería y esperanza