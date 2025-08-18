COPE
Maxitoro premiará a la afición conquense sorteando 100 capotes y 30 agendas taurinas

La empresa dirigida por Maximino Pérez anuncia un gesto de cercanía hacia el público en la próxima Feria de San Julián.

Plaza de toros de Cuenca

Maxitoro

Plaza de toros de Cuenca

Maxitoro ha decidido reforzar su vínculo con la afición conquense mediante el sorteo de 100 capotes infantiles y 30 agendas taurinas entre quienes acudan a la Feria de San Julián. La iniciativa pretende reconocer la fidelidad de un público que convierte cada año a Cuenca en una de las ciudades con más abonados por habitante dentro del panorama taurino nacional. 

Con esta acción, la empresa que gestiona la plaza desde 1999 subraya su compromiso con el toreo y con la afición, apostando por detalles que, más allá de la propia programación, mantienen vivo el orgullo y la pasión de los aficionados.

carteles

El ciclo de San Julián arrancará el 22 de agosto con un concurso de recortes y se extenderá hasta el 28 de agosto, con una corrida mixta como cierre. Por el camino, se celebrarán festejos de primer nivel con nombres como Morante de la Puebla, Roca Rey, Alejandro Talavante, Diego Ventura, José María Manzanares o la novillera Olga Casado, además de una corrida de rejones y una becerrada en clase práctica para jóvenes valores.

