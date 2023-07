Maximino Pérez se convierte en el nuevo apoderado de Fernando Adrián

El joven torero madrileño Fernando Adrián y el empresario Maximino Pérez han llegado a un acuerdo de apoderamiento. De esta forma, una pieza clave del sector taurómaco se hace cargo de la carrera de uno de los jóvenes valores que han sido revelación del inicio de la temporada 2023.

Recordamos que Fernando Adrián fue ganador de la edición 2021 de la Copa Chenel, algo que le confirió entrar en la Feria de San Isidro de 2022, pero sin suerte con su lote. No obstante, la buena imagen que dejó en el ruedo le valió para la repetición en esta plaza en la pasada Feria de San Isidro 2023, donde lidió la corrida de Santiago Domecq, con la que salió a hombros.

Ser uno de los triunfadores del abono madrileño hizo que entrase en la Corrida de la Beneficencia, donde de nuevo volvió a dar un golpe sobre la mesa y cortó dos orejas más, en este caso desorejando al sexto de Juan Pedro Domecq. Ahora, Adrián y Pérez caminarán juntos con el objetivo de entrar en las principales Ferias que quedan por anunciar esta temporada.

En palabras del propio Fernando Adrián, “estoy muy agradecido a Maximino por esta apuesta; seguiré correspondiendo este gesto dando la cara en el ruedo”. Y remarca que “lo que siempre me ha hecho feliz es el toreo. Es mi vocación. Es mi forma de vida; me levanto cada día para ello. Por eso sé que el futuro está en mi mano y ahora también en las de Maximino, que es el que mejor me defenderá mis intereses a largo plazo”.

Maximino Pérez, por su parte, ha tildado el acuerdo de “importante para el sector y su futuro, porque apostar por un torero joven siempre es algo que beneficia al conjunto de la Fiesta”. De Fernando Adrián destaca que es un torero “en el que había que creer; ha dado la cara con creces tanto en la Feria de San Isidro como en la Corrida de la Beneficencia, donde ha salido a hombros en ambas tardes. Pondré todo de mi parte para que Fernando Adrián sea un torero de Ferias”.

Y remarca que “con Fernando Adrián no hay prisa; es un torero de largo recorrido. De lo que estoy seguro es que lo voy a poner todo para que tenga el futuro en sus manos. Ha sido capaz de salir a hombros en Las Ventas en la misma temporada dos veces consecutivas y eso muy pocos toreros en la historia lo han conseguido”. E incide en que “de momento es el torero de la temporada y vuelvo a recordar que no tenemos prisa”.