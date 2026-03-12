Martín Morilla se encierra con seis novillos por una causa benéfica en Morón

El novillero moronense Manuel Martín Morilla ha anunciado que protagonizará el próximo 1 de mayo una de las citas más singulares de la temporada al estoquear en solitario seis novillos de distintas ganaderías en la plaza de toros de Morón de la Frontera (Sevilla). El festejo, que comenzará a las 18:00 horas y será televisado por Canal Sur Televisión, tiene un marcado carácter solidario.

La recaudación se destinará a afrontar con urgencia la reparación de la techumbre del templo de San Francisco, que sufrió recientemente un grave derrumbe, y a las obras en la Iglesia de San Miguel. Además, la iniciativa colaborará con la asociación APHNE de Morón, que trabaja con niños afectados por enfermedades complejas.

La presentación oficial del evento ha tenido lugar en el salón del Casino de Morón, que registró un lleno absoluto, reflejo de la gran expectación generada. Al acto han acudido, además del propio novillero, el párroco D. Ignacio del Rey, el alcalde Juan Manuel Fernández y el empresario Curro Durán, entre otros.

Homenajes y reconocimientos

El festejo incluirá dos reconocimientos especiales. Se homenajeará a Manuel Morilla Ramos, histórico promotor de la plaza de Morón, y se reconocerá la trayectoria del maestro Enrique Ponce Martínez, figura fundamental del toreo que actualmente asesora la carrera de Martín Morilla.

Esta gesta llega en un momento clave para Martín Morilla, quien ya tiene compromisos en plazas de primer orden como Madrid y Sevilla. El novillero afronta este reto tras una destacada campaña en 2025 que lo ha consolidado como una de las grandes promesas del escalafón.