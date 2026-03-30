Mario Vilau renuncia a las semifinales del Circuito de Madrid y ya tiene sustituto

El novillero Mario Vilau ha anunciado su renuncia a participar en las semifinales del Circuito de Madrid 2026, a pesar de haber conseguido su pase directo. Su lugar será ocupado por el siguiente en la lista, Jesús Moreno, tal y como establece el reglamento del certamen.

Una salida por incompatibilidad de agenda

Mario Vilau había entrado en el certamen madrileño por la puerta grande, con el aval de ser el triunfador del Circuito Valenciano de Novilladas 2025 y de la Final de la Liga Nacional de Novilladas de ese mismo año. Su debut en la fase clasificatoria fue igualmente exitoso, ya que cortó una oreja en la novillada celebrada en El Álamo, lo que le aseguró un puesto directo en las semifinales.

Sin embargo, la razón de su retirada es un compromiso profesional adquirido para el 21 de junio, fecha en la que se celebrará la novillada de semifinales con los seis novilleros clasificados. Su ausencia en esta cita clave le impide, por normativa, participar en las otras dos semifinales restantes.

El reglamento marca la sustitución

La organización del Circuito de Madrid ha activado el protocolo de sustitución, que todos los participantes aceptan al inscribirse. La normativa es precisa para resolver este tipo de situaciones y garantizar la integridad de la competición.

El reglamento estipula textualmente que: "En el supuesto de que algún novillero seleccionado causara baja en las semifinales, tomará supuesto el siguiente mejor segundo de la fase clasificatoria, y en caso de renuncia, el siguiente". En aplicación de esta cláusula, el puesto vacante pasa a ser de Jesús Moreno, quien se integrará en la ronda de semifinales.