Marco Pérez ante la prohibición de torear en Manizales: "Me han utilizado"

Se cumplió la prohibición del gobierno del izquierdista Gustavo Petro. El debut de luces del joven becerrista Marco Pérez en la Feria de Manizales deberá esperar.

Tras prohibir que actuase en el festival de la recién finalizada Feria de Cali, el Ministerio de Trabajo ha impedido la actuación del joven salmantino en la Feria del Café de Manizales.

Una orden del Ministerio de Trabajo por la que desautorizan la participación de Marco Pérez o de cualquier menor de edad amparándose en la resolución Nº 1796 de 2018 a través de la que ‘supuestamente’ pretenden ‘proteger a la infancia de actividades peligrosas o trabajos que impliquen el contacto directo con animales que generen alto riesgo para la salud y seguridad de los menores de 18 años’, informa mundotoro.com.

Ante esta prohibición, Marco Pérez ha remitido un comunicado a la redacción taurina de COPE en la que aborda los sentimientos que le ha provocado esta nueva prohibición para torear en ruedos colombianos y que reproducimos a continuación.

"Me han utilizado.

Los políticos actuales de Colombia quieren acabar con La Tauromaquia y han utilizado mi nombre para hacer propaganda de sus intereses.

Hace un año pude torear sin ningún problema en Manizales, en la que fue una noche que jamás olvidaré por el cariño de esta afición. Para este año, tenía el visado hecho correctamente, todas las autorizaciones pertinentes y un millón de ilusiones por volver a torear en Colombia.

He llegado a Colombia junto a mis padres y mi apoderado, y me encuentro que me dicen que no me dejan torear por protegerme. Es falso. No me protegen de nada, lo que están haciendo es utilizarme y romper todos mis sueños y todas mis ilusiones.

Tenía mucha ilusión por debutar en Cali y por volver a Manizales. Agradezco de todo corazón a sus responsables, Alberto García, de Tauroemoción Colombia, en Cali; A Juan Carlos Gómez de Cormanizales, en Manizales, así como a Felipe Negret por su apoyo y ayuda. A todos ellos, gracias, su confianza y su respaldo.

Para todos los ganaderos y profesionales colombianos, y para toda la afición, les animo a continuar defendiendo nuestra cultura y nuestros valores. Les mando y les deseo mucha fuerza para mantener viva La Tauromaquia en el futuro.

Y a los políticos que me han utilizado y que han jugado con mis ilusiones, decirles que han conseguido su bjetivo pero por poco tiempo. En unos meses cumpliré los 16 años y estaré junto a la afición de Colombia

defendiendo La Tauromaquia y la Libertad.

Me gustaría poder torear algún día en Bogotá, hacerlo también en Medellín y otras plazas colombianas que ahora están cerradas. Vamos a defender nuestra cultura, vamos a defender la Tauromaquia y vamos a defender la Colombia Taurina. La próxima batalla, la ganaremos nosotros"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado