La mañana de Olivenza fue para Tomás Bastos

Antonio Castañares

Cuatro orejas paseó el joven portugués Tomás Bastos en la mañana de este domingo en el coso taurino de Olivenza (Badajoz) y lo de menos fueron los trofeos, pues lo más destacado fue el poso de buen toreo que dejó.

Por concepto y por ejecución, así como por sentimiento y estética, su mañana oliventina debe poner a circular a estenovillero.

Tuvo dos buenos novillos de Talavante, cuajó a su primero, y ante el segundo terminó por dar con la tecla. Así, dejó claro que para hacer el buen toreo, es esencial la verdad de colocarse en el sitio y pasarse cerca al animal, nada de citar para fuera con el pico de la muleta, sino mostrar la panza para correr la mano con temple hacia donde da el brazo, por abajo.

Y qué decir de la ausencia de toques para dar limpieza al toreo. Y componer la figura, toreando con naturalidad. Todos esos son los fundamentos de este torero, llamado a ser importante para los aficionados.

Tuvo un primer novillo muy enclasado al que le hizo una faena muy bien compuesta, embraguetado y con mando, y el toreo brotó bello y cadencioso.

El quinto, bravo y encastado, tenía mucho que torear. Le costó al novillero pero terminó por adaptarse a él, dio con el sitio, un punto cruzado en el primer cite. Fue una faena a más.

También que torear tenían los dos novillos de Fuente Ymbro que lidió Marco Pérez. Tuvo genio su primero y no lució el salmantino. No le dudó pero no terminó de acoplarse.

Al cuarto, un animal encastado, le cuajó algunas tandas en redondo, pero se le veía como encorsetado, por lo que noacabó de romper la faena.

Completaba la terna Olga Casado, quien hacía su debut con picadores. Falta de oficio pero sobrada de ganas, mostró sus carencias técnicas, algo normal, pero también que tiene valor y una estética que la acompaña. Hay que esperarla.