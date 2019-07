Málaga celebra la reinauguración de La Malagueta y Morante el cambio de sus presidentes

Al evento han acudido los tres toreros que participarán en el festejo: Enrique Ponce, Javier Conde y Morante de la Puebla. La obra pictórica, del artista extremeño José Tomás Pérez Indiano, recrea una plaza de toros de La Malagueta en evolución desde su imagen anterior a la que va a presentar en la actualidad.

El acto, conducido por José Enrique Moreno, ha comenzado con la intervención del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha saludado a los asistentes y ha deseado una buena feria taurina con el convencimiento de que los toros son parte de ella: “Estamos en una Málaga renovada, en vanguardia y queriendo cuidar nuestros edificios, como la Plaza de Toros, que está recuperando su personalidad y sus características. Que luzca la Malagueta con esta rehabilitación en la corrida inaugural”.

A continuación, José Carlos Escribano, empresario de Toros del Mediterráneo, ha tomado la palabra para agradecer a los diestros su presencia y a la Diputación de Málaga la importante inversión realizada. Además, ha apuntado que es necesario seguir trabajando para “incorporar la tauromaquia a la sociedad e involucrar a la sociedad en la tauromaquia”. Escribano ha hecho especial hincapié en que la renovación de La Malagueta es, esencialmente, estética: “La Malagueta será la misma que ha vivido a las grandes figuras del toreo a lo largo de su historia. Es y será la misma Malagueta porque lo que no ha cambiado ni cambiará es el alma malagueña que sabe apreciar las cosas buenas de la vida”.

Miguel Briones, secretario general de Interior y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía, ha señalado que la fiesta se encuentra “en un momento crítico, pero es el propio mundo taurino quien convertirá esta situación en una oportunidad para salir adelante”. Ha destacado que la fiesta es “un generador de empleo, que se hace sostenible desde la finca hasta la plaza e incluso después de los festejos”.

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, ha glosado a los toros y toreros que forman el cartel de la reinauguracion. “Toros del Mediterráneo ha conformado un cartel de gran prestigio. No se podía entender un día tan especial como este sin Ponce, una figura del gusto de Málaga; sin Conde, torero de Málaga que no deja indiferente cuando torea, y Morante que siempre ha dejado trazos de su arte y le falta ese triunfo rotundo que queremos que coincida con este día 14”, ha concluido Salado.

Como colofón, José Enrique Moreno ha dirigido una tertulia con Enrique Ponce, Javier Conde y Morante de la Puebla. Ha comenzado Ponce hablando de su reciente mejoría física: “Estoy bien, sorprendido de la buena recuperación. Hace dos días toreé después de cuatro meses y me sentí muy cómodo, las sensaciones fueron increíbles. Yo nunca pensé que la lesión fuera a ser definitiva, siempre tuve la mente bien. Me propuse unos plazos que se están cumpliendo”.

Por su parte, Conde ha querido agradecer a José Luis Martín Lorca, de Toros del Mediterráneo, la oportunidad de estar en este cartel, también ha recordado que “Crisol fue torear en el ruedo con una envoltura que hizo engrandecer y hacer disfrutar más al público”. El malagueño ha querido tener palabras de cariño para sus compañeros destacando su genialidad, diciendo que se encuentra “muy a gusto en un cartel de estas características”.

José Antonio 'Morante de la Puebla’ ha querido destacar su cercanía con el público malagueño y la importancia de la reinauguración, que es “algo muy importante para la ciudad, un edificio emblemático y espero estar a la altura de las circunstancias”. El diestro sevillano ha referido que “me van a permitir, pero lo importante hoy aquí no es la reinauguración de la plaza, la gran noticia es que Málaga ha cambiado de presidentes”, en referencia a la presentación de los toros: “A mí no me importan las orejas, lo importante son los reconocimientos. Quiero que el aficionado disfrute y para eso es necesario un toro apropiado”.

El ganadero, Juan Pedro Domecq, ha estado presente con un vídeo en el que ha expresado su devoción por Málaga y ha recordado el 17 de agosto de 2017, cuando Ponce, en la corrida Crisol, indultó a Jaráiz. Igualmente, ha querido desear a los aficionados que la reinauguración de La Malagueta sea un éxito.