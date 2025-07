Luis González, apoderado de Sergio Rollón: "Ya ha despertado y ha hablado con su gente"

Horas después de haber pasado los momentos más críticos tras el percance sufrido en Valdetorres de Jarama, Sergio Rollón permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario de La Paz, donde fue intervenido de una cornada en el triángulo de Scarpa con una hemorragia severa que afectó tanto a la arteria como a la vena femoral.

Su apoderado, Luis González, ha explicado en declaraciones a COPE que el novillero “ha pasado la noche estable y esta mañana ya ha despertado, aunque sedado en algunos momentos para evitar movimientos que puedan complicar su recuperación. Ha podido hablar conmigo y con su gente. Eso nos tranquiliza dentro de la gravedad”.

González ha confirmado cómo Rollón comienza a recordar lo sucedido: “Sergio me contaba esta mañana que en la enfermería me pedía que no me apartara de su lado, aunque pronto perdió mucha sangre y los médicos tuvieron que dormirle para intervenirle de urgencia”.

Aunque el estado sigue siendo delicado, el apoderado ha destacado la entereza del joven aunque afirma que "creo que todavía no es consciente del alcance de la cornada y de lo cerca que estuvo de una tragedia mayor”.

Los médicos mantienen a Rollón bajo estricta vigilancia tras varias transfusiones de sangre y no han ofrecido por el momento un parte detallado sobre los próximos pasos de su recuperación.