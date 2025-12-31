Luis David Adame y Jesús Enrique Colombo, a hombros en el cierre de la Feria de Cali

Víctor Diusabá Rojas

El mexicano Luis David Adame y el venezolano Jesús Enrique Colombo se convirtieron este martes en los triunfadores de la última de abono de la Feria de la Cali. Adame y Colombo cortaron dos orejas, cada uno, y se marcharon por la puerta grande. Su alternante, el colombiano José Arcila se fue en blanco.

Se lidió un muy bien presentado encierro de la ganadería Salento, que pasta en el Valle del Cocora, en el denominado Eje Cafetero de Colombia. Los toros fueron exigentes y pusieron a prueba las cualidades de los alternantes, dejándolos a veces en evidencia.

La tarde comenzó con un toro que se movió con la cara a media altura y nobleza digna de plena confianza, casi siempre en los medios, porque al final buscó los adentros.

El local José Arcila acertó en tiempos y distancias para sacar el mayor provecho del ejemplar. Las tandas sobre la mano derecha tuvieron temple y remate. Dos pinchazos opacaron la faena. Palmas.

El mexicano Luis David Adame consiguió el primer agradecimiento de la concurrencia en un quite por chicuelinas ante el serio, y blando, segundo de la corrida.

Tras las banderillas, en las que invitó a compartir a Jesús Enrique Colombo, el torero mexicano intentó aprovechar las embestidas de su enemigo, no siempre continuas. Al final, la comunión no se dio en las proporciones necesarias para edificar una obra maciza. Palmas para Adame.

Larga vara de castigo recibió el tercero bis de la tarde que sustituyó al original, que parecía no ver bien. Suelto, el toro, se convirtió en un enigma de cara al último tercio, cuando confirmó su mansedumbre, lo que impidió cualquier lucimiento de Jesús Enrique Colombo, quien lo cazó con una espada caída. Palmas al esfuerzo del torero venezolano.

El cuarto de la ya noche fue un dije. Y José Arcila quiso colgarse esa medalla en su historial, pero no encontró el libreto para llegar a un final feliz. Por el contrario, la complejidad se fue convirtiendo en un problema cada vez mayor. Pitos para el torero, palmas al de Salento.

La exhibición de Adame con el capote, en un quite variado, trajo uno de los momentos más aplaudidos por los espectadores. El toro de Salento metió la cara al comienzo de la faena, pero poco a poco comenzó a protestar para luego rajarse. Estocadón y dos largas orejas.

El sexto toro tuvo emoción y dio pelea en los medios. Colombo eligió dejarlo a su aire antes que hacerse al dominio de la situación, válido quizás ello para el lucimiento mas no para explorar en la real bravura del animal. Gran estocada, dos orejas.