Lea Vicens: “Hay que hacer ver que los taurinos no estamos anclados en el pasado”

Mujer, francesa... y rejoneadora. Lea Vicens llegó al mundo del toro para quedarse y con la meta de ser figura del mundo del rejoneo. En ese empeño está pese a que la pandemia se llevó por delante sus ilusiones en un año que tenía que ser para ella el de la consolidación en la parte alta del escalafón.

En vísperas de torear este sábado en Beziers, Lea ha pasado por COPE para explicar que está viviendo un año “extraño porque es una fecha llena de festejos. Otros años toreaba estos días en Bilbao, Beziers, Málaga... eran tres o cuatro días con 3.000 kilómetros de viajes de plaza en plaza”.

La rejoneadora gala ha explicado a Agustín Bravo que en la actualidad tiene “25 caballos con los que trabajo diariamente. Durante el confinamiento he tenido la suerte de vivir en el campo, en una casa en la que tengo la cuadra. No he dejado de estar pendiente de ellos. Es verdad que no se ha podido hacer el entrenamiento habitual, pero no he dejado de estar con ellos a diario”.

Bióloga de formación, ha relatado su relación con los caballos. “No podemos dejar de entrenarlos, ya que son animales sedentarios y tenemos la obligación moral y ética de sacarlos a pasear a diario. Somos esclavos de ellos, pero es bonito cuando se tiene pasión por el caballo”.

Lea Vicens ha relatado de dónde le viene su afición al mundo del toro y el caballo. Una afición que “viene de Nimes, la ciudad donde nací. Es un lugar con una identidad taurina increíble. Su plaza de toros es el centro de la ciudad y allí va casi todo el mundo a los festejos. Pertenecer a la cultura taurina en una ciudad así es lo normal”.

Pese a allo, la rejoneadora ha reconocido que “ni mis padres ni mis hermanos se habían dedicado antes al mundo del toro. Tienen afición, pero he sido yo quien se ha dedicado profesionalmente a los toros”.

Por último, Lea ha hablado de Tauroten, la nueva plataforma televisaba de la que es protagonista junto a otros nueve matadores de toros. En ella, muestran mediante 'insides' cuál es su vida fuera de los ruedos y cómo es su día a día. “Es una forma novedosa de comunicar a través de los documentales, enseñar qué hay más allá de las plazas, de nuestro modo de vida. Cuáles son nuestros sacrificios y cómo vivimos por y para el toro. Pienso que falta apertura de mente para que se vea que los taurinos no estamos anclados en el pasado. Hay que dejarse de clichés sobre el mundo del toro”, ha concluido.