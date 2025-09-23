Julio Norte cae herido de gravedad en la zona perianal en San Agustín del Guadalix

El novillero Julio Norte resultó herido de gravedad este lunes durante la final de la feria de novilladas de San Agustín de Guadalix (Madrid). El salmantino fue cogido por el primer novillo de Victoriano del Río cuando trataba de instrumentar un quite por tafalleras. El utrero le prendió de la rodilla, lo lanzó por los aires y lo hirió certeramente por la espalda ya en el suelo.

Atendido en primera instancia en el quirófano móvil de la plaza, se le apreció una cornada en la zona perianal con importantes lesiones internas, además de un traumatismo craneoencefálico con pérdida de audición. Tras ser estabilizado, fue trasladado de urgencia al hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, donde los médicos han tenido que realizar una compleja reconstrucción quirúrgica que ha acabado casi a media noche.

Pese a la gravedad del percance, su padre, el matador de toros Julio Norte se mostró tranquilo y afirmó a COPE que "estas cosas suceden cuando uno se arrima como un león y se tiene hambre de triunfos. Ahora está en buenas manos".

En las próximas horas se espera un parte médico oficial que detalle el alcance de la intervención y la evolución del joven torero, que con apenas 17 años se había convertido en una de las firmes promesas del escalafón novilleril.