Jerez presenta los carteles de su Feria del Caballo con doblete de Morante

Morante de la Puebla durante una actuación pasada en la plaza de toros de Jerez de la Frontera

La empresa organizadora ha desvelado este miércoles a las 20:00h las combinaciones oficiales de la próxima Feria del Caballo de Jerez 2026. El acto ha tenido lugar en un escenario emblemático, el Museo del Enganche de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, que ha ejercido como anfitriona del evento.

El evento ha contado con una notable asistencia de personalidades. La bienvenida ha corrido a cargo de D. Rafael Olvera, director gerente de la Fundación Real Escuela. La empresa ha estado representada por Dña. Olga García Jiménez, acompañada por los ganaderos D. Luis Domecq y D. Álvaro Núñez.

El respaldo institucional ha sido amplio, con la presencia de D. Francisco Zurita, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jerez; Dña. Ana Mestre, vicepresidenta primera del Parlamento andaluz; Dña. Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, quien clausuró el acto; Dña. Tania Barcelona y D. Antonio Real.

FERIA DEL CABALLO 2026

Domingo 10 de mayo .- Toros de Fermín Bohórquez para Rui Fernandes, Diego Ventura y Duarte Fernandes.

Viernes 15 de mayo .- Toros de Jandilla para Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Roca Rey.