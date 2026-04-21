Javier Cortés sella su pase a la siguiente fase de la Copa Chenel tras Algete

La tercera clasificatoria de la Copa Chenel, celebrada en Algete, ha dejado un balance de una oreja para Javier Cortés y otra para Álvaro Burdiel. La tarde ha estado marcada por la exigencia y el juego desigual de los toros de las ganaderías de Condessa de Sobral y Guerrero y Carpintero.

Javier Cortés, de menos a más

El diestro madrileño Javier Cortés ha firmado una actuación creciente a lo largo de la tarde. Con su primer toro, un animal descoordinado y sin entrega, no tuvo opciones y tuvo que abreviar. Sin embargo, ha encontrado su momento con el cuarto, un astado de mayor nobleza y posibilidades.

Cortés se ha mostrado firme y asentado, logrando una faena de buen trazo, especialmente con la mano derecha. Tras una estocada efectiva, ha paseado una oreja que le asegura el pase a la siguiente fase del certamen.

El Rafi, sin premio

Por su parte, El Rafi ha protagonizado una actuación voluntariosa que no ha terminado de romper. Su primero, con cierta repetición pero falta de fijeza, no le ha permitido redondear la faena y su labor fue silenciada. Con el quinto, un toro más noble pero falto de fondo, el torero francés ha basado su trasteo en el esfuerzo, consiguiendo algunos momentos estimables al natural. Tras un pinchazo y una estocada, ha dado una vuelta al ruedo tras recibir un aviso.

Burdiel y el voto del público

Álvaro Burdiel también ha destacado al cortar una oreja al sexto de la tarde. No tuvo posibilidades con su primero, un animal sin ritmo ni entrega. Se ha resarcido con el cierraplaza, con el que ha demostrado firmeza y mayor acople, ligando tandas de buen trazo por el pitón izquierdo. Remató con una estocada efectiva que le valió el trofeo.

El público ha tenido un papel determinante en la clasificación final. Con sus votos, ha otorgado el Voto del Público a Álvaro Burdiel, quien suma así 0,5 puntos extra en la clasificación general de la Copa Chenel.