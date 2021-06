La izquierda valenciana rechaza conceder más ayudas al sector taurino

Les Corts Valencianes han rechazado este viernes una propuesta conjunta del PP y Vox debatida en la comisión de Cultura que pedía que el Consell igualara las ayudas económicas al sector taurino con las que concede a los sectores culturales, e instara a Diputaciones y Ayuntamientos a hacer lo mismo.



La propuesta, a la que el Gobierno delBotànic (PSOE + Compromis + Podemos) ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido, pedía también un protocolo para poder realizar festejos taurinos en recintos cerrados hasta que se pueda volver a la normalidad anterior a la pandemia, y que la programación de À Punt incluyera en su parrilla contenidos relacionados con la tauromaquia.



Asimismo, planteaban que se instara al Gobierno de la nación a igualar la tauromaquia con el resto de actividades culturales que subvenciona el Ministerio de Cultura, y a legislar para garantizar "la libertad y el derecho" de los asistentes a espectáculos taurinos, para que no se vean "intimidados" ni "insultados".



Los proponentes han defendido una "igualdad de trato" entre el sector taurino y el resto de manifestaciones culturales y artísticas de España y de la Comunitat Valenciana, en la que hay 90 ganaderías autóctonas, 25 cebaderos y dos ganaderías de lidia, que generan una actividad económica de más de 300 millones de euros y 3.000 empleos.



Han indicado asimismo que el año pasado los 270 Ayuntamientos que celebran estos actos suspendieron la mayoría de los 9.320 eventos taurinos previstos, una situación que se ha visto "agravada por la discriminación y la falta de igualdad de trato" del Consell del Botànic, que excluyó a las ganaderías de reses bravas de las ayudas a las ganaderías.



El diputado del PP Luis Martínez ha pedido que se acabe con la "política sectaria de persecución de la tauromaquia" que a su juicio aplica el Botànic, al que ha acusado de pretender el "exterminio" de la fiesta de los toros, y ha afirmado que no entiende el voto en contra de los socialistas, entre los que hay "mucha gente taurina".



El diputado de Vox José Luis Aguirre ha lamentado que se hayan "negado ayudas a la cultura del toro mientras se regaba generosamente al resto de actividades" y ha afirmado que "no es justo que esté subvecionada toda la cultura menos la del toro".



La socialista Ana Besalduch, que se ha confesado "taurina, sin complejos", ha acusado al PP y Vox de buscar "politizar" al sector, con lo que solo consiguen "enfadarles", y ha asegurado que no peligran los toros, que hay festejos programados y cuentan con ayudas, e incluso se acaba de firmar un convenio para promocionar el Año Berlanga en la tauromaquia.



Desde Compromís, Papi Robles ha afirmado que su grupo nunca se posicionará a favor de un acontecimiento en "el que se producen asesinatos" ni de que la radiotelevisión pública retransmita "espectáculos de muertes", y ha destacado que el Consell ha destinado ayudas a todo tipo de empresas por las repercusiones de la pandemia.



La diputada de Unides PodemNaiara Davó ha calificado de "inverosímil" la propuesta; ha señalado que no piensan instar a un ente independiente y público a decirle qué tiene que poner o no, y ha señalado que la tauromaquia es "el ejercicio de matar a un animal en un espectáculo público".



La diputada de Ciudadanos Rosa Menor ha expresado el "apoyo total" al sector taurino y el rechazo a la "falta de apoyo de las Administraciones por ideología", pero se ha abstenido porque no se ha aceptado la enmienda que había presentado.