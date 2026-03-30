Ismael Martín hará su debut en la feria de San Ignacio de Azpeitia

El ciclo taurino de San Ignacio en Azpeitia ya tiene un nuevo nombre para su próxima edición. La Comisión Taurina, presidida por Joxín Iriarte, ha confirmado la presentación del diestro salmantino Ismael Martín, que se suma así a un cartel que sigue tomando forma. Con este debut, Martín continúa su progresión en el escalafón, consolidándose como una de las jóvenes promesas más destacadas del toreo actual.

Una trayectoria de triunfos

Ismael Martín se convertirá en el matador de toros número 439 que se presenta en la historia de la plaza de Azpeitia. Su inclusión en el cartel llega tras una exitosa campaña en 2025, donde ha contado sus actuaciones por triunfos, demostrando ser un torero completo y un gran dominador del segundo tercio. Este crecimiento se ha visto reflejado en victorias importantes en ciclos como el de San Pedro de Burgos o la Virgen de San Lorenzo de Valladolid.

Además, el diestro salmantino ha logrado éxitos rotundos en plazas de gran relevancia como La Glorieta de Salamanca y ha cosechado triunfos al otro lado del Atlántico, lo que confirma su notable momento profesional.

Un cartel con grandes nombres

El nombre de Ismael Martín se une a los ya anunciados previamente. El abono guipuzcoano contará también con la presencia de Borja Jiménez, que hará doblete en San Ignacio, y del torero venezolano Jesús Enrique Colombo. El ciclo se desarrollará durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, y lidiará reses de las ganaderías de Ana Romero, Loreto Charro y Murteira Grave.