Illescas entra en el Año Nuevo con los carteles de la Feria del Milagro ya en la calle

La Plaza de toros de Illescas acogerá el inicio de la temporada taurina 2026 con la celebración de la Feria del Milagro, compuesta por una corrida de toros y un festejo de rejones, según ha anunciado la empresa MaxiToro.

La corrida de toros tendrá lugar el 14 de marzo y contará con la participación de José María Manzanares, Juan Ortega y Víctor Hernández, que se presenta en este ciclo tras su temporada 2025. Se lidiarán toros de Domingo Hernández y Román Sorando.

El 8 de marzo se celebrará el festejo de rejones, con Diego Ventura, Andy Cartagena y Rui Fernandes, que lidiarán una corrida de El Capea.