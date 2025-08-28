Ginés Marín, a un gran nivel, sale a hombros junto a Diego García en Sanse

Diego García y Ginés Marín, a hombros en La Tercera de San Sebastián de los Reyes

La segunda de abono en San Sebastián de los Reyes confirmó la subida de nivel del toro en esta feria. Se lidió un encierro de Salvador Domecq serio y con mayor presencia de lo habitual en esta plaza, lo que permitió actuaciones de peso, como la que firmó en sus dos faenas Ginés Marín.

El extremeño dejó ya una tarjeta de presentación poderosa con el primero, un toro que derribó al caballo y al que cuajó una faena de mando y rotundidad. La estocada final, una de las mejores que ha visto uno esta temporada, le valió una oreja.

Pero fue en el cuarto donde Ginés rompió la tarde: lances a la verónica ganando terreno, una faena de gran exposición y temple para limar las asperezas del toro, cerrada con un arrimón de órdago que levantó a los tendidos. Dos orejas y puerta grande asegurada.

También a por todas salió el torero local, Diego García, que recibió al segundo a porta gayola y lo banderilleó con más decisión que reunión. Frente a un toro mirón y sin entrega, firmó una labor seria y rematada de una estocada corta que dio paso a la concesión de dos orejas con sabor a paisanaje.

Con el quinto volvió a mostrar disposición desde el saludo capotero y se impuso a la falta de celo de su oponente en una faena de esfuerzo que acabó en una oreja de mérito.

Tristán Barroso completó la terna con una tarde de buen concepto. Cortó una oreja del tercero tras una faena de largo metraje y dejó momentos de torería al natural con el sexto, un toro de gran trapío, pero el fallo con los aceros le privó de mayor premio.