Ginés Marín, en El Albero: “Cumplí el sueño de ver a Las Ventas entregada conmigo”

Reconozco que me sentí extraño. Es lo que uno busca, pero ver a tanta gente que quieres y también que no conoces, emocionada por haberte visto toreado bien, te descoloca”, así comenzó Ginés Marín relatando en El Albero su triunfal salida a hombros en Las Ventas el pasado Día de la Hispanidad.

“Las sensaciones que a uno le quedan en la plaza son más internas y quizá no te das cuenta de lo que consigues. Pero cuando ves a gente emocionada por verte torear, a uno le reconforta mucho”, continúo explicando el diestro.

Ginés Marín reconoció que “más que emocionarme, te apasionas porque cumplí el sueño de ver a la plaza de Las Ventas entregada conmigo. Es algo que uno piensa constantemente y cuando llega, pasa todo muy rápido pero es muy emocionante. Uno intentan mantener la cabeza fría y lo ves desde un prisma más frío que los demás”.

Audio El diestro Ginés Marín repasa en COPE su triunfal tarde el Día de la Hispanidad en Las Ventas, analiza su temporada y nos habla de sus planes de futuro para 2022.









Respecto a qué Puerta Grande vivió con más intensidad, si la de su confirmación de alternativa o la del pasado martes, el torero explicó que “son muy distintas... es cierto que en la confirmación fue todo más inesperado. Llegó, me sacaron a hombros y cuando me quise dar cuenta ya había pasado todo. En ésta última todo fue mucho más consciente. Tenía la mente preparada para algo así. Pero aunque sepas que pueda pasar, cuando llega el momento y sales a hombros, pierdes le noción del tiempo”.

Sobre el toro del triunfo, 'Secretario' de Alcurrucén, Ginés desveló en COPE que tuvo confianza en él “desde que lo vi desde salida. Este sexto tenía muy buenas hechuras, le vi salir con soltura de movimientos y me gustó. Tengo confianza en esta ganadería y sabía que iba a ser frío en los primeros tercios y que si aguantaba cuando me quedaba con él a solas, podía cuajarlo”.

Ya son dos Puertas Grandes en Las Ventas con toros de Alcurrucén, “una gran ganadería a la que no voy a descubrir. Todos los años lidian grandes toros y reconozco que he tenido suerte con ella. Me han embestido y me siento a gusto y cómo con ella. He recordado que desde que confirmé, he matado todos los años una corrida de Alcurrucén en Madrid. Y me gusta, quizá a otros toreros les descoloca pero a mí me gusta”.





El autor de la faena del año se despertó con resaca. Lo de @toreria merecía celebración. Y para equilibrar el PH, nada mejor que un ratito de radio. Nada mejor que pasarse por @alberocopepic.twitter.com/qQbEENQyD8 — Julio Martinez (@JulioMartinezR_) October 14, 2021

Ginés habló de la réplica al quite por chichuelinas de Morante en su primero y reconoció que lo hizo para demostrar que “para eso estoy aquí. Donde me crezco es en estas plazas y con estos toreros. En ese momento lo que me apetecía era pegar una ovación a Morante, tenía que responderle al quite. Era o irme a casa o salir a replicar. La verdad es que fue bonito y lo disfruté”.

También reconoció el ambiente favorable que había en la plaza con Morante: “Es lógico, es un torero que lelvaba varios años sin venir a Madrid y después de la temporada que está echando, era una tarde de máxima espectación con la gente deseando verle. Pero yo tenía claro que tenía que mirar por mi tarde y mi futuro. El triunfo sabe mejor porque son tardes de mucha expectación y es importante que la gente salga de la plaza contenta”.

Ginés Marín en su salida a hombros en Las Ventas este Día de la HispanidadEFE





El torero afincado en tierras pacenses relató algo que recordará para siempre: “Me impactó el rugido de la plaza, nunca la había sentido así. Después del último natural, antes de irme a por la espada, hubo un rugido de descontrol, de manicomio... Cuando ves a Madrid así, es incomparable”.

Por último, Ginés Marín reconoció encontrarse ante “un futuro muy esperanzador. Aunque acabamos de terminar el 2021, este triunfo te da más tranquilidad para dar afrontar el próximo”.