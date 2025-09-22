Garcigrande, con 'Buenasuerte', alcanza su sexto Toro de Oro en Salamanca

El jurado del Premio ‘Toro de Oro’ ha distinguido por unanimidad a ‘Buenasuerte’, de la ganadería salmantina Garcigrande, como el mejor astado de la Feria Taurina de Salamanca 2025. El toro, de capa negra, número 61 y 563 kilos, fue indultado el pasado 14 de septiembre en La Glorieta por Emilio de Justo, convirtiéndose en uno de los grandes hitos de la feria.

Nacido en octubre de 2020, el ejemplar se recupera ya en la finca de Alaraz y pasará a semental para transmitir su bravura y trapío a las futuras camadas de la divisa charra. La decisión, hecha pública este lunes, fue comunicada por el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, a Justo Hernández, representante de la ganadería. Se trata del sexto Toro de Oro para Garcigrande, que ya se alzó con este trofeo en las ediciones de 2011, 2016, 2017, 2019 y 2024

El Premio ‘Toro de Oro’, que cumple su XLIX edición, subraya el compromiso de la Junta de Castilla y León con la defensa de la raza de lidia y se materializa en una reproducción del monumento al Toro de Lidia que se entregará en un próximo acto oficial.