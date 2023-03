García Page: "Defiendo los toros porque son un hecho social mayoritario"

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, han participado en la presentación del libro 'Toros. Castilla-La Mancha'.

Para el presidente regional, defensor del arte del toreo “sin complejos”, el entorno del toro es importante por el factor económico, social y cultural que conlleva.



Así, ha aplaudido la calidad del libro presentado este miércoles, ya que en sus páginas refleja la importancia de la tauromaquia en la historia de España, en la pintura, la literatura, la música, la escultura o el cine.



“Independientemente de que me gusten, me planteo defender los toros porque es un hecho social mayoritario y parto de que la cultura no se define en las leyes, la decide la gente”, ha apuntado, reivindicando que, en este ámbito, “sea también la gente quien decida”.

Emilio Sáez, por su parte, ha reconocido que “el mundo del torero y del toro es una de nuestras raíces existenciales en distintas facetas que identifica de forma especial una parte importante de la cultura de Castilla-La Mancha”.

En este sentido, el alcalde ha puesto en valor “esta excelente enciclopedia taurina en su fondo y su forma, pues constituye un antes y un después de la visión histórica de la Tauromaquia expuesta por sus autores de una manera científica, moderna, rigurosa, atractiva y al mismo tiempo documentada”. Así, Emilio Sáez ha subrayado que “su lectura supondrá un acercamiento singular a este arte y sus protagonistas, los toreros y ganaderos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo”.

Y es que, “esta tierra llana impone su condición de la mano de nuestros toreros”, ha reflejado el alcalde citando a diestros albaceteños como Pedrés, Montero, Chicuelo II, Dámaso González, Manuel Caballero, Antonio Rojas y tantos más. “Con esta base, llegará en cada plaza, con cada toro la interpretación y el estilo personal, la importancia y el carisma que se deriva de los toreros de esta tierra, que escriben con letras de oro los tres principios básicos del toreo: poder, templar y mandar”, ha indicado.

El alcalde también ha subrayado que “hasta el momento la provincia de Albacete cuenta con 68 toreros, próximamente uno más, Christian Pérez, que han alcanzado la borla del doctorado de matadores de toros, cifra muy difícil de conseguir y de la que nos sentimos orgullosos, igual que de la importancia de las ganaderías de toros bravos”. Cabe destacar que, como aparece en la documentada sección sobre nuestras ganaderías que ha recogido el profesor José Sánchez Robles, quedan reflejadas figuras representativas de toros en la Cueva de la Vieja en Alpera o en la cavidad Abrigo Grande en Minateda, con una cronología aproximada entre los 8.000 y 3.500 años de antigüedad.

Las ganaderías

Por otro lado, Emilio Sáez ha señalado que “la presencia del toro y su crianza en la provincia de Albacete ha sido una constante desde siglos atrás, como lo demuestran las actas notariales del siglo XVI en Alcaraz, en las que se advierte la venta de toros por los ganaderos de esta zona de la serranía albacetense, según documentos que se custodian en el Archivo Histórico de Albacete”.

“Todo este legado histórico merece, además que le demos el valor que se merece, y esta publicación es una forma de hacerlo, como también lo es el Centro de Interpretación de la Tauromomaquia de Albacete (CITA), que ya hemos presentado, y será otra forma de darle lustre a nuestro pasado, presente y futuro taurino”.

Por último, el alcalde ha agradecido a Emiliano García-Page la idea de editar un libro “que servirá como documento imprescindible y grandioso para conocernos más y mejor”, ha concluido.

Al acto, además de numerosas autoridades civiles, militares y religiosas, junto con protagonistas del mundo del toro, han asistido representantes del Equipo de Gobierno, como la concejala de Economía y Hacienda, María José López; la concejala de Barrios y Pedanías, Ana Albaladejo, y el concejal de Sostenibilidad, Julián Ramón.