Gamero y los confirmantes Martín y Venegas dan una vuelta en Las Ventas

Ferrer Martín y Adrián Venegas, que hoy confirmaban alternativa en Las Ventas, lograron dar la vuelta al ruedo tras lidiar al primero y al segundo ejemplar de la corrida inaugural de la Feria del Caballo. También fue premiado con vuelta al ruedo Emiliano Gamero en el quinto. Por su parte, Joao Moura Caetano y Paco Velasquez saludaron ovación en el cuarto y sexto. Se corrieron toros de Fermín Bohórquez.

Ferrer Martín abrió plaza con un toro que se desplazó con ritmo, dejando buenos pares de banderillas a lomos de Perché y toreando de costado con acierto. Tras un rejón certero a la segunda, dio la vuelta al ruedo.

En el segundo, Adrián Venegas supo ganarse al público gracias a su conexión con los tendidos. Brilló con Picasso, clavando quiebros templados y banderillas arriba, y también con Colacao, con el que ejecutó ajustadas piruetas en la cara. Tras acertar con el rejón en su segundo intento, fue premiado igualmente con la vuelta al ruedo.

La actuación de Emiliano Gamero destacó por la intensidad y la espectacularidad desde el arranque. Con Atila colocó banderillas de gran vistosidad y con Primoroso firmó dos al violín que remataron una faena entregada. Aunque falló a la primera con el rejón de muerte, el conjunto de su labor le valió una vuelta al ruedo.

Sergio Domínguez lidió con solvencia y madurez al exigente tercero. El cuarto, que correspondió a Joao Moura, se vino abajo pronto y no permitió lucimiento. Tampoco ayudó el sexto, con el que Paco Velasquez, pese a la falta de opciones, mostró entrega y disposición.