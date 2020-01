Fortes: “Valencia es donde me gustaría reaparecer”

“Estoy con la ilusión al cien por cien, con ganas de anunciar mi reaparición y de volver a vestirme de luces. Quiero vivir ese día con intensidad”. Fueron las primeras palabras de Fortes en El Albero ante una temporada 2020 en la que volverá a los ruedos queriendo olvidar un 2019 que estuvo marcado por una lesión en el tobillo que le hizo pasar el año en blanco.

Pero como si su sino fuese ir superando contratiempos dentro y fuera de los ruedos, el malagueño vio como su nuevo apoderado, Luisito, anunciaba un mes después del acuerdo que renunciaba a dirigir su carrera por una cuestión personal. Fortes reconocía en COPE que esta decisión “ha sido un pequeño contratiempo. Estamos en unas fechas en la que aunque parezca que todavía queda mucho para que empiece la temporada, son semanas en las que todo se está decidiendo. No ha sido una buena fecha pero el motivo no era previsible ni podía cambiarse. He empatizado con él, le deseo lo mejor y me toca buscar otro proyecto para empezar la temporada”.

Luisito rompe con Fortes por "circunstancias personales" tras solo un mes juntos El diestro malagueño se queda sin apoderado tras la sorpresiva decisión de quien ha sido su apoderado durante un mes. 12 ene 2020 - 09:12

El torero malagueño, eso sí, explicaba que ya había tenido ofrecimientos para un nuevo apoderamento. “En este sentido me he sentido afortunado porque, tanto antes de elegir a Luis, como ahora, he tenido muchas llamadas y eso te hace sentir afortunado”.

Fortes también habló de la responsabilidad que tendrá al ser un torero al que se le espera después e las expectativas que levantó en 2018. “Entiendo que en mi ausencia el pasado año ha habido otros toreros que han salido. Pero creo que mi reaparición tiene interés, que la gente lo espera y que llevará gente a la plaza”.

“Llevo desde el mes de agosto entrenando y sé que voy a reaparecer a buen nivel”

Eso sí, el torero fue claro a la hora de desear una plaza para su vuelta a los ruedos al decir que “ojalá fuese Valencia, que es donde me gustaría reaparecer y la empresa ha mostrado interés aunque todavía no está hecho. Allí he toreado en muchas ferias de Fallas, prácticamente todas desde que he tomado la alternativa. Además tampoco pides algo fuera de órbita”.

Fortes desgranó en El Albero los duros momentos que vivió el pasado año por culpa de la lesión de tobillo. “Hubo momentos que se puso la cosa muy negra. La primera cuando tuve que tomar la decisión de no ir a Valencia porque la infección llegaba al hueso y a la articulación. Ahí me asusté. Después todo se fue demorando todo en el tiempo porque hubo complicaciones. La fractura se solucionó. La infección se solucionó. Pero después salió una úlcera que no cerraba porque no había buena vascularización. Se hizo un injerto, se cerró y se volvió abrir y salió una especie de tumor, que fue el segundo punto donde nos asustamos mucho. Eso me hizo no poder reaparecer en Algeciras y ahí fue donde decidimos cortar definitivamente la temporada para recuperarme del todo. Cuando te hablan de aspecto de tumores, de seis cirugías... piensas que esto tiene que solucionarse de verdad. Pero estoy contento porque a pesar de todo, no me han quedado secuelas”.

Lo que también dejó claro es su situación actual al comentar que “sé que no tengo cuarenta tardes hechas. Pero ni yo ni casi nadie. Tengo que convencer como otros años, por mi situación y por la del toreo. Tengo los pies en el suelo y que cada tarde es fundamental, sobre todo la primera parte de la temporada para estar bien colocado en la segunda parte”.

“Cuando vuelves a torear piensas en todo el tiempo en el que no has podido hacerlo”

El malagueño, eso sí, quiso quitarse la etiqueta de fatalidad que parece acompañarle en su carrera al explicar que “no me gusta decir que todo lo que he entregado al toro, me lo devolverá. Me gusta asumir la responsabilidad de donde estoy y no me gusta quejarme. Al final sale el toro y cada uno hace lo que puede”.

Por último, Fortes también habló de su experiencia en los maratones en los que ha participado en los últimos meses. “De momento lo dejo a un lado. Desde julio, cuando ya estaba bien del tobillo, participar en el maratón me lo tomé como un reto para estar motivado. Fue una muestra de que me encontraba bien y que el tobillo funcionaba correctamente”, concluyó el diestro.