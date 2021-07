Fonseca, García y Burdiel, savia nueva y rivalidad para la final de Cadalso

Jesús García, Isaac Fonseca y Álvaro Burdiel buscarán el triunfo en el Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid enfrentándose, no sólo a los novillos de Ángel Luis Peña y Los Eulogios, sino a ellos mismos, a sus compañeros y a sus propios miedos.

Los tres novilleros han pasado por el Podcast de la Fundación Toro de Lidia y estas son sus reflexiones previas a la final del domingo.

Fonseca: "He sacrificado mucho por el toro y lo seguiré haciendo"

El mexicano Isaac Fonseca mostró mucha seguridad al considerar como el favorito para llevarse el trofeo al triunfador: “Creo que el circuito va más allá del simple hecho de ser un certamen de novilleros. Me he estado preparando mucho y creo que, si uno da, recibe. He sacrificado mucho por el toro y lo seguiré haciendo y por eso creo que el Circuito es para mí. Queriendo Dios, así será”.

También tiene claro que su motivación está en su familia, ya que a Fonseca le gusta "recordar mi tierra, Morelia. Cuando pienso en mi casa, rodeado de mi familia, me transporto a mi niñez, soy joven, pero me gusta mucho recordar esos momentos con mis hermanos en una casita humilde, pero llena de amor por parte de mi familia, que me hace sentir muy orgulloso. Llevo siempre una bandera que me regaló mi abuela, me la mandó, quizás para que nunca olvidara mis raíces y para que la sienta cerca, y recuerdo que, con mi primer sueldo como becerrista, le compré un 'mandil', un delantal, porque ella siempre lleva uno, es la que cocina y cuida de todos los nietos. Por eso creo que mi mayor miedo es a perder a mi familia ”.

García: "A la plaza me gusta ir pensando en ser el mejor"

Para Jesús García, el mayor temor está en "perder a la familia, los amigos, y también al fracaso. Los toreros no somos diferentes a cualquier ser humano, tenemos miedos y nos duelen los golpes. Pero está claro que nos preparamos física y mentalmente para esto, por eso sacamos fuerzas de donde parece que no las hay. Quizá mi truco sea pensar que el concepto 'no puedo' no existe, pienso que siempre hay una salida, una forma de avanzar y superar los obstáculos. Cuando me visto de torero, me gusta escuchar música, me ayuda a concentrarme, a meterme en la tarde. Camino a la plaza me gusta ir pensando en ser el mejor y no dejarme nada".

Preguntado por su gran expresión al torear, el madrileño afirmó que “hay momentos de la faena en que hay que pensar un poco en darle alegría al público y es algo que, con el paso del tiempo, vas mejorando en tu expresión. Pero, desde mis inicios, sé que siempre he tenido una expresión seria cuando toreo y cuando salgo de la cara del toro. No sé de dónde me viene, realmente. Aunque, también creo que mi paso por el Circuito ha sido de menos a más, paso a paso, mejorando cada tarde. Creo que la entrega ha sido clave para tener ese contacto con el público y para estar muy metido siempre en faena”.

Burdiel: "El principal miedo es no llegar a nada en la vida"

Álvaro Burdiel, el más nuevo de los tres, reconoce que su gran argumento para ganar el Circuito está en "la evolución que mostré, con el valor añadido de haber debutado con picadores también en el circuito. Pero, aparte de eso, creo que tengo una personalidad distinta y una actitud que, a poco que me ayuden los novillos y si me funciona la espada, que ha sido mi talón de Aquiles durante todo el circuito, puedo tener muchas opciones de ser el triunfador ”.

Coincidió en las preocupaciones que sienten sus compañeros, pero manifestó que “el principal miedo es no llegar a nada, no sólo en el toro, sino en la vida. Por eso también estoy estudiando una carrera, como plan B. Pero, en general, lo que hago me gusta hacerlo bien y no me gusta quedarme entre dos aguas. Apuesto el cien por cien al toro, es mi principal objetivo, pero sé cuál es la realidad de las cosas y la dificultad que esto entraña. Hoy estamos hablando de una final y mañana me puedo quedar en mi casa, es algo que me desconcierta.