De Florito a Álvaro: del brindis en Castellón al relevo en los corrales de Las Ventas

La figura de Florencio Fernández “Florito”, durante décadas referencia indiscutible de los corrales de Las Ventas, ha vuelto a recibir estos días el reconocimiento del mundo del toro mientras, al mismo tiempo, la plaza de Madrid se prepara para el relevo generacional con su hijo Álvaro Fernández como nuevo mayoral.

El homenaje más reciente llegó en Castellón, donde el novillero sin picadores Jorge Escamilla quiso dedicarle la muerte de su novillo de Hermanas Angoso Clavijo en el cuarto turno del festejo. El joven torero dirigió unas palabras cargadas de admiración hacia quien ha sido uno de los nombres imprescindibles en la historia reciente del coso madrileño.

“Quiero brindar la muerte a este novillo a uno de los personajes más importantes de la historia de la Plaza de Toros de Las Ventas. Es un honor poder brindarlo por todo lo que ha conseguido allí. Va por usted y mucha suerte para su hijo”. Jorge Escamilla Brindis a Florito

Un gesto que simboliza el respeto que la profesión y la afición profesan a “Florito”, una figura ligada durante décadas al funcionamiento interno de la plaza más importante del mundo. La temporada ya se prepara en los corrales

ÁLVARO FERNÁNDEZ, AL MANDO DE LAS VENTAS

Mientras tanto, Las Ventas comienza a ponerse en marcha para el inicio de la temporada, y lo hace con uno de los primeros pasos imprescindibles: la llegada de la parada de bueyes que trabajará durante todo el año en el coso madrileño.

Los animales ya descansan en los corrales de la monumental tras su traslado a Madrid, una operación que se realiza con antelación para facilitar su adaptación al entorno de la plaza.

El propio Álvaro Fernández, que esta temporada debutará oficialmente como mayoral, explica la importancia de este proceso de aclimatación.

“Esta mañana los hemos descargado. Lo primero porque ellos también se tienen que aclimatar a Madrid. Muchos ya han estado aquí y otros no, pero venir una semana antes para pasar del barro al hormigón es ideal”.

La plantilla para este año estará formada por 14 bueyes, de los cuales ocho serán prácticamente fijos en el ruedo, mientras que el resto actuarán como reserva y se irán rotando a lo largo de la temporada.

“Tenemos un total de 14 bueyes. Ocho del ruedo son prácticamente fijos y luego el resto, que son el banquillo, los vamos rotando a lo largo del año”. El relevo de una figura histórica

RETOS Y LEGADO

Álvaro Fernández afronta esta nueva etapa tras haber concedido el pasado mes de diciembre su primera entrevista como mayoral de Las Ventas en El Albero de COPE, donde reconocía la mezcla de ilusión y responsabilidad con la que encara el relevo generacional de su padre, Florencio Fernández “Florito”. Ingeniero aeroespacial de formación, finalmente decidió escuchar su verdadera vocación y apostar por el mundo del toro. “Me ha tirado más el corazón”, explicaba entonces, consciente del vértigo que supone sustituir a una figura tan emblemática de la plaza madrileña.

El nuevo mayoral tiene muy presente la dimensión del puesto que ahora ocupa. Durante años ha sido testigo directo del sacrificio que exige el trabajo en los corrales de Madrid, especialmente durante la Feria de San Isidro, donde la actividad se prolonga prácticamente sin descanso. “Yo con mi padre nunca me he ido de vacaciones”, recordaba para explicar una dedicación que, en su opinión, exige estar pendiente de la plaza las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Aun así, asume que la recompensa emocional compensa las dificultades: “Un momento bueno compensa treinta malos”.

Criado prácticamente dentro de la plaza, con el patio de arrastre como patio de juegos, Álvaro ha vivido desde niño el funcionamiento interno de Las Ventas y el trabajo de su padre. Por eso sabe que el listón que deja “Florito” es difícil de igualar. “Si la perfección existiera, él estaría muy cerca”, afirmaba con admiración. Su objetivo ahora es mantener los valores que han marcado durante décadas la gestión de los corrales de Madrid —respeto, seriedad y responsabilidad— mientras comienza a escribir su propia etapa al frente de uno de los puestos más delicados de la primera plaza del mundo.