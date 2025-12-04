Álvaro Fernández y su decisión de ser el nuevo mayoral de Las Ventas: "Me ha tirado más el corazón"

Álvaro Fernández, hijo del mítico mayoral Florencio Fernández 'Florito', asume el relevo generacional en un puesto fundamental en la plaza de toros de Las Ventas y ha concedido su primera entrevista a El Albero de COPE.

A pesar de su formación como ingeniero aeroespacial, su pasión por el mundo del toro le ha llevado a tomar esta decisión, que afronta con mucha ilusión, aunque también con el vértigo de reemplazar a una figura tan emblemática. Según sus palabras, el miedo de momento no puede con la ilusión.

Un sacrificio de 24 horas

Ser el mayoral de Madrid es una labor que consume 24 horas al día, 7 días a la semana. Así lo describe el propio Álvaro, quien es plenamente consciente del nivel de exigencia. “Yo con mi padre nunca me he ido de vacaciones, con esto ya te lo digo todo”, confiesa. Ha sido testigo directo del sacrificio de su padre, que durante los 30 días de San Isidro vivía prácticamente sin comer ni dormir y con desvelos continuos, pero sabe que la recompensa emocional es inmensa. Sabe que habrá momentos muy malos, pero está convencido de que “un momento bueno compensa 30 malos”.

La decisión de seguir los pasos de su padre fue una iniciativa propia que pilló por sopetón a su familia. Sus padres siempre le insistieron en que se centrara en sus estudios y se olvidara del mundo del toro, pero su vocación ha sido más fuerte. Tras finalizar su carrera, se vio en el momento de comunicarles que su verdadera pasión no era la ingeniería. “Me ha tirado más el corazón”, asegura, sintiéndose un privilegiado por haber podido elegir entre su formación y su vocación.

El legado de 'Florito'

Álvaro Fernández tiene claro que igualar el trabajo de su padre es el mayor reto de su vida. “Si la perfección existiera, él estaría muy cerca”, afirma con admiración. Su objetivo a corto y medio plazo es estar a la altura de ese listón, aunque no se conforma y aspira a “llegar como mi padre o más”. De él ha heredado valores como el respeto, la seriedad y la responsabilidad, señas de identidad que considera clave del éxito de 'Florito' y que piensa aplicar en su día a día.

Criado literalmente en la plaza, para Álvaro Las Ventas ha sido su casa. “Mi patio de casa era el patio de arrastre”, recuerda de una infancia donde ha jugado a todo menos a los toros. Desde niño ha observado el manejo y conocimiento de su padre, aunque no fue hasta los últimos años cuando empezó a poner más interés y a “tomar nota”. También ha vivido la presión desde la grada, donde escuchaba comentarios sobre el trabajo de su padre sin que nadie supiera que era su hijo.

Retos en el Campo Bravo

El nuevo mayoral, que además ejercerá las labores de veedor de Las Ventas de la zona centro junto su padre, es consciente de los problemas actuales del campo bravo. Confirma que sigue existiendo una carencia de toros, una consecuencia que se arrastra desde la pandemia y que afecta a todas las plazas, pero con especial incidencia en Madrid por su nivel de exigencia. Sin embargo, destaca la labor previsora de su padre, quien se ha adelantado a esta escasez buscando toros con mucha antelación, visitando fincas para ver corridas e incluso erales que podrían servir para futuras novilladas.

El manejo de la ganadería de cabestros es otra de las claves del éxito en Las Ventas. La familia lleva casi 30 años seleccionando vacas berrendas en colorado. El entrenamiento de los bueyes es un proceso largo que Álvaro describe como un sistema educativo: la finca es la 'primaria y la ESO' y la plaza de Madrid es “bachillerato y la universidad”. Solo los que valen desarrollan allí toda su carrera, asegurando la eficacia y dinamismo en los corrales de la primera plaza del mundo.