Ferrera, Salvador Vega y Roca Rey, a oreja por coleta con distintos registros

Antonio Ferrera abrió la segunda de abono recibiendo por verónicas muy de su estilo al primero, arrancando los oles en el tendido. Tras un breve paso por el caballo salió a hacer el quite Salvador Vega con tres chicuelinas y una revolera.

Quiso Ferrera llevar la lidia del tercio de banderillas para brindar después al público la faena de muleta, que comenzó sobre la diestra ante un toro de Daniel Ruiz que tuvo el defecto de pegar un tornillazo al final del muletazo.

No terminó de acoplarse el diestro extremeño ante este toro con la zurda y fue al volver a la diestra cuando consiguió la tanda más relevante de la faena. Entró a matar como últimamente está llevando a cabo en los festejos que torea y cobró un bajonazo por el que el público le pidió la oreja y el presidente la concedió.

No pudo lucirse con el capote Ferrera ante el cuarto y la faena de muleta la comenzó sobre la el derecho, un pitón por donde el toro protestaba más. Pronto se cambió a la izquierda y, aunque el extremeño le puso empeño, aquello no terminó de transmitir, no había pulcritud y aquello se acabó difuminando.

Seis temporadas después volvía al coso de La Malagueta el torero malagueño Salvador Vega y se encontró en primer lugar un serio toro de la ganadería de Daniel Ruiz que no le permitió estirarse con el capote y con el que hubo un poco de todo y un mucho de nada.

Brindó al respetable y con toda la cadencia y tranquilidad fue sacándose al toro al tercio y, después de dos tandas sobre la diestra, se cambió de mano y empezó a dibujar naturales sobre al albero con cadencia, gusto, queriéndolo hacer bonito, templado y sin atropellos.

Cuando ya había vuelto a la mano derecha el toro lo sorprendió y lo volteó teniéndolo debajo de la testuz unos interminables segundos, volviendo a la cara del animal con más garra, aunque de nuevo el de Daniel Ruiz, que ya sabía lo que se dejaba atrás, lo volvió a voltear.

El quinto fue un toro complicado de verdad, sin humillar y midiendo más que un sastre. Difícil papeleta para Salvador Vega, que lejos de amilanarse decidió apostar a base de tesón y mucha firmeza para justificarse sobradamente ante sus paisanos.

Roca Rey brindó al público la faena más anodina que se le ha visto en los últimos años en La Malagueta, una labor en la que no terminó de acoplarse y con el que recurrió al toreo de cercanías para tratar de levantar el ánimo de un público que hasta ese momento seguía aquello con total displicencia.

Pero en esos alardes en la corta distancia, dejándose llegar los pitones a la taleguilla y pegando pases de todo tipo, circulares por la espalda incluidos, fue cuando el público -que no el aficionado- enloqueció de manera exagerada, tanto que, tras una estocada baja se le llegó a pedir hasta la segunda oreja.

Con muchísimas protestas se lidió el sexto y último toro de la tarde, un toro que blandeó de manera excesiva y con el que el peruano quedó inédito.

FICHA DEL FESTEJO

Málaga, sábado 21 de agosto de 2021. 2ª de Feria. Lleno de "no hay billetes" (4.900 espectadores) dentro del aforo permitido.

Toros de Daniel Ruiz, muy desiguales de presentación, desrazados y mansos en líneas generales.

Antonio Ferrera, oreja y palmas tras dos avisos.

Salvador Vega, oreja y saludos tras aviso.

Roca Rey, oreja y silencio.