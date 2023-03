Fernando Plaza, ante su alternativa en la Copa Chenel: "Tengo que estar al 100%"

Este fin de semana llega la tercera y cuarta corrida clasificatoria de la Copa Chenel. El sábado se vivirá un festejo histórico, con la alternativa de Fernando Plaza. El madrileño dará el salto al escalafón superior con Juan Miguel, como padrino, y Adriano como testigo. El domingo, Filiberto, Juan de Castilla y Rafael Serna actuarán en Moralzarzal.

En Valdetorres de Jarama, abrirá la tarde Juan Miguel, que en 2022 estuvo anunciado y no pudo actuar por lesión. Volver a la Copa Chenel, para él “supone todo porque llevo un año pensando en ella y vengo a aprovechar la oportunidad que me han brindado”. Su misión tras años en el banquillo es “ir pasando de fase para que los aficionados me conozcan y volver a Las Ventas”.

A Adrien Salenc, acartelado desde esta temporada como Adriano, sus ganas de torear en España le han traído a participar. Reconoce que al ser “un torero joven y francés, necesitaba el impulso y la oportunidad de la Copa Chenel”. Su objetivo: “abrirse paso en las ferias de España y disfrute con mi concepto” y lo demostrará este sábado en Valdetorres de Jarama.

Cerrará la tarde Fernando Plaza, en la cita más especial de su carrera, quien se siente “presionado está claro pero muy ilusionado”. Tras tres años parado, volvió a torear en 2022 y para él, “es muy importante convertirme en matador gracias a esta oportunidad”. El madrileño tiene muy claro que: “hay que estar al 100% y, si no es así, es mejor no estar” asegura.

La terna se enfrentará a un duelo entre Juan Luis Fraile, que debuta, y Cerro Longo. Los toros de Juan Luis Fraile, de encaste Santa Coloma línea Graciliano y en palabras de su ganadero, son “tres toros muy bien hechos, en el tipo de la casa”. Para ellos, estar en la Copa es “una oportunidad para lidiar. Esperamos repetir el año que viene y que el aficionado se divierta en la plaza”. Cerro Longo repite tras triunfar en la pasada edición. Los elegidos son “tres toros fuertes, bien hechos y de buenas reatas”. Repetir para Julián Sanz, supone una “ilusión enorme y una responsabilidad tremenda porque es una cita con mucha expectación”, y añade: “La Copa Chenel y los circuitos nos lo han dado todo”.

DUELO INTERNACIONAL EN MORALZARZAL

Moralzarzal acoge el domingo la cuarta clasificatoria. La terna compuesta por Filiberto, Juan de Castilla y Rafael Serna se enfrentarán a las ganaderías debutantes José Enrique Fraile de Valdefresno y Toros de Mollalta.

Los toros de José Enrique Fraile de Valdefresno, de procedencia Atanasio-Lisardo son “armónicos, bajitos, en los que tenemos mucha ilusión”. Esperemos que puedan darlo todo en la plaza”, reconoce María Fraile, hija del ganadero. Los toros de Mollalta debutan también en la Copa Chenel, sustituyendo a Aurelio Hernando, elegida inicialmente. Su ganadera Inés afirma que los ejemplares reseñados tienen “muy buenas hechuras” y es una responsabilidad importante”.

Filiberto es el primer murciano en participar en la Copa Chenel. Tiene claro que el certamen “debe ser mi trampolín para entrar en las ferias”. Su objetivo, sin dudarlo un segundo, es “ganar la Copa Chenel, pero, sobre todo, pretendo crecer, triunfar y mostrar mi proyección como torero”.

El colombiano Juan de Castilla viene a “disfrutar, a pesar de la dureza y la dificultad que supone este certamen”. Para él, no ha sido fácil nada en su carrera y reconoce que ahora tiene “la posibilidad de luchar cara a cara por mi sueño y luchar con mis compañeros que me lo pondrán complicado”.

Cerrará la cuarta clasificatoria Rafael Serna. Entre las armas que mostrará el sevillano están “la madurez que he adquirido con el paso del tiempo y el equipo que tengo detrás”. Este año hay muchísimo nivel entre todos los participantes e intentará “torear tal y como soy para ser el triunfador”.