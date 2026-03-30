Extremadura reivindica la tauromaquia como elemento cultural e imán para la juventud

La Asamblea de Extremadura ha acogido un acto de promoción de la tauromaquia, sirviendo como marco para la presentación de la próxima feria taurina de Mérida. El evento, celebrado en la “Sala de la Autonomía”, ha sido impulsado por el empresario José Luis Pereda, quien gestiona la plaza de toros del Cerro de San Albín, y ha contado con la presencia de representantes institucionales y público.

CARTELES Dos festejos compondrán en abril la Feria de Primavera de Mérida

La tauromaquia como elemento cultural

El acto ha incluido una mesa redonda, moderada por el periodista Javier García-Baquero, en la que los participantes han debatido sobre el presente y futuro del sector. Durante el coloquio, se ha puesto de relieve el papel de la tauromaquia como elemento cultural y su creciente influencia entre la juventud.

El novillero Luis Reina ha intervenido para defender la necesidad de una mayor conexión entre el sector taurino y el ámbito político. En este sentido, ha reclamado que “es necesaria una mayor cercanía entre el ámbito político y el sector taurino” para asegurar el respaldo institucional.

Por su parte, la creadora de contenido María Rosa Quintero, conocida por su activismo en redes, ha denunciado las críticas que recibe la tauromaquia. Según ha afirmado, estas provienen de personas que “desconocen la realidad del mundo del toro”. Mientras, el novillero Carlos Tirado ha subrayado la gran relevancia que tiene el cartel de la novillada del 26 de abril.