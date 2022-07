El Exquisito corta una oreja en la segunda de promoción en la Maestranza

Manuel Osuna, de la Escuela de Écija, dejó algún lance estimable en el recibo de capa e hizo un vistoso quite por tafalleras. Brindó a Morante de la Puebla, que presenció el festejo desde el callejón, y comenzó la faena en los medios ligando en redondo con las dos rodillas en tierra. Demostró sentido del temple y buenas maneras a pesar de que el novillo resultaba molesto y descomponía muchos de sus intentos. Resultó volteado al final de faena y mató de estocada.



Mario Sánchez, de la Escuela de Ubrique, también comenzó la faena de rodillas en el tercio y solventó con voluntad y entrega la nada fácil papeleta de un novillo deslucido que soltaba la cara y molestaba constantemente. Supo sacarle partido con oficio y mató de estocada. Fue ovacionado tras alguna petición de oreja.

Gonzalo Capdevila, de El Puerto de Santa María, manejó el capote con soltura, toreando bien a la verónica. Apostó fuerte en el inicio de faena, ligando hasta tres pases cambiados de rodillas, resultando volteado en el remate ya de pie. En el toreo en redondo siempre tuvo la voluntad de llevar largo al novillo, mostrando valor y terminando la faena en terreno de cercanía. Dejó una estocada pero tuvo que descabellar. Silencio.

Moli de Ronda comenzó la faena con compostura pero pronto el novillo se orientó y le puso en aprietos. El rondeño no perdió la compostura pero no pudo lucir ante un astado peligroso que ya cogió de forma espectacular al banderillero Ramón Fernández, por fortuna sin consecuencias. No estuvo fino con la espada y fue silenciado.

Ángel Delgado, de Úbeda, toreó con buen corte a la verónica al quinto, un animal que tampoco ayudó mucho y con el que estuvo muy dispuesto, consiguiendo los mejores momentos con la derecha a base de dejar la muleta puesta para ligar. Mató al tercer intento y fue silenciado.

El Exquisito toreó de forma excelente a la verónica al novillo que cerró plaza. Comenzó la faena con bonitos ayudados por alto y mostró buen corte a pesar de que el novillo empezó muy pronto a defenderse y pegar tornillazos. Esta dificultad del astado le impidió desarrollar lo bueno que se intuyó en su toreo. Dejó detalles de calidad y conectó muy bien con el público. Mató de estocada y logró la única oreja del festejo.

FICHA DEL FESTEJO

Sevilla, jueves 14 de julio de 2022. 2ª nocturna de promoción. Un cuarto de plaza.

Novillos de Las Monjas, bien presentados y de juego desigual.

Manuel Osuna, vuelta tras petición.

Mario Sánchez, ovación tras petición.

Gonzalo Capdevila, silencio tras aviso.

Moli de Ronda, silencio.

Ángel Delgado, silencio.

Manuel Luque 'El Exquisito', oreja.