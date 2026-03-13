Estepona reúne a tres figuras para abrir su temporada el 12 de julio

El empresario José Luis Lara ha presentado la corrida de toros de la Feria 2026 de Estepona (Málaga), un festejo que se celebrará el próximo domingo 12 de julio a las 20:00 horas. El cartel reúne a tres de las máximas figuras del toreo actual: Alejandro Talavante, Juan Ortega y Andrés Roca Rey, quienes lidiarán toros de la ganadería de D. Luis Algarra Polera.

Desde la empresa promotora se ha apostado por una terna de máximo interés para los aficionados, seleccionando a toreros que ya han protagonizado grandes actuaciones en el coso de Estepona durante las últimas temporadas, una estrategia que busca garantizar un espectáculo de alta calidad y emoción.

Regresos de gran calibre

La expectación es notable, especialmente por los regresos de los triunfadores. Alejandro Talavante vuelve a esta plaza tras cortar un rabo el pasado año, un hito que Andrés Roca Rey ya consiguió en sus dos últimas comparecencias en 2023 y 2024.

Por su parte, Juan Ortega regresa al coso costasoleño como un torero plenamente consagrado, completando un cartel que promete una tarde memorable para los amantes de la tauromaquia.