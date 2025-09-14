Emilio de Justo y el indulto a 'Buenasuerte' de Garcigrande, cumbre La Glorieta

La tarde grande de la Feria de Salamanca tuvo nombre propio. Según informa mundotoro.com, Emilio de Justo cuajó en La Glorieta un faenón memorable e indultó a Buenasuerte, un bravo ejemplar de Garcigrande, lo que le coloca ya en la historia del coso charro. El extremeño firmó así otro triunfo rotundo en una temporada jalonada de cumbres.

El toro de la gesta salió en cuarto lugar, y desde el primer muletazo mostró bravura y entrega. De Justo lo entendió a la perfección, hilvanando una obra de poder y temple que culminó con dos series finales por la derecha que hicieron estallar al público y forzaron el indulto. Antes ya había dejado en su primero verónicas de calidad y una faena de mérito ante un toro con complicaciones, saludando ovación tras petición.

En su debut en Salamanca, Juan Ortega paseó una oreja del segundo tras una labor llena de torería y temple, aunque en el quinto, más apagado, apenas pudo dejar detalles sueltos sin posibilidad de redondear el triunfo.

Por su parte, Roca Rey se encontró con un lote noble pero falto de transmisión. El peruano puso entrega y mando en sus dos toros, destacando varias tandas profundas al natural, pero la frialdad de los tendidos le dejó sin premio más allá de una ovación con el primero.