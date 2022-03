Emilio de Justo: "Me emociono al pensar lo que va a ocurrirme el 10 de abril"

Una cita tan importante que merecía la pena un acto de tal categoría el que se ha llevado a cabo en la mañana de hoy en el Espacio Zenit de la capital madrileña presentado por José Ribagorda, destacado periodista de los Informativos de Telecinco.

Acto de gran afluencia en el que no faltaron 5 de los 6 ganaderos que lidiarán dicha tarde, Rafael García Garrido, director de Plaza 1, actual gerente de La Plaza de Toros de Las Ventas, Miguel Abellán, Director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, además de numerosas personalidades del mundo de la política y el deporte.

Tampoco se lo quisieron perder desde la distancia el Alcalde de Madrid José Luis Martínez - Almeida, Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura y Toño Pérez, chef del Restaurante Atrio de Cáceres con 2 estrellas Michelin los cuales mandaron un vídeo tras no poder asistir a la presentación debido a su apretada agenda.

El torero de Torrejoncillo quiso destacar que "me pongo a mirar atrás, cuando andaba intentando torear por los pueblos de Cáceres, que yo soy cacereño, y me emociono al pensar lo que va a ocurrirme el 10 de abril" y más tarde añadió, "Madrid es una plaza que sabe ver cuándo un torero se entrega y cuándo lo está haciendo todo de verdad, y por eso este tipo de cosas hay que hacerlas en Madrid"

Por otro lado el empresario de Las Ventas Rafael Garrido quiso destacar que "la idea de los seis toros, yo he estado muy pesado con ella, cuando triunfó con tanta fuerza el 4 de Julio, para la Feria de Otoño ya llamé y le pedí por favor, pero todavía no estaba él convencido del todo porque no veía que fuera el momento"

La presentación se clausuró con el diseño del cartel oficial de la corrida realizado por el artista Iván Estupiñá y con la tradicional foto de todos los participantes.