La Diputación de Zaragoza redactará un nuevo pliego para adjudicar La Misericordia

Paseíllo en la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza

La Diputación de Zaragoza ha anunciado que comenzará a redactar un nuevo pliego de condiciones para adjudicar la plaza de toros de La Misericordia antes de las fiestas del Pilar, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de no suspender cautelarmente la anulación del anterior procedimiento.

El presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, ha señalado que los servicios jurídicos se pondrán a trabajar “desde ya” para sacar una nueva licitación que permita adjudicar la plaza este mismo año. Ha mostrado su “respeto” a la decisión judicial, aunque ha indicado que la resolución hace “imposible” seguir defendiendo la postura de la Diputación sin comprometer los plazos.

Sánchez Quero ha explicado que, aunque la DPZ mantiene el recurso contra el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón (TACPA), la prioridad es garantizar la adjudicación. “No compartimos la decisión del TSJA, pero ante todo queremos adjudicar la plaza cuanto antes, así que vamos a sacar un nuevo pliego”, ha señalado.

El presidente ha advertido de que el nuevo procedimiento deberá plantearse como un contrato patrimonial “una subasta pura y dura al mejor postor”, lo que impedirá a la Diputación regular aspectos incluidos en el pliego anulado.

En este sentido, ha indicado que no se podrá fijar “ni la calidad de los espectáculos que se ofrezcan ni el precio de las entradas o los posibles descuentos”.

Sánchez Quero ha recordado que la DPZ defendía un modelo de concesión de servicios similar al utilizado en otras plazas, pero ha explicado que, tras el rechazo de las medidas cautelares, la única vía para adjudicar antes del Pilar es una licitación basada exclusivamente en la oferta económica.

Asimismo, ha reiterado sus críticas a los empresarios que recurrieron el pliego y les ha responsabilizado de que no vaya a celebrarse la feria de San Jorge.

A su juicio, estos empresarios han actuado “con el único objetivo de dilatar o impedir el procedimiento de adjudicación”.